Ferrari cerró la pretemporada en lo más alto: Gasly también dejó buenas sensaciones en Alpine

Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de los ensayos en Sakhir. El francés completó una extensa jornada y posicionó al equipo francés como la referencia inmediata detrás de las principales potencias.

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 llegó a su fin en el circuito de Sakhir, en Baréin, con un claro protagonista en la última jornada: Charles Leclerc. El piloto de Ferrari dominó los tiempos del viernes y estableció la vuelta más rápida de todos los test con un registro de 1:31.992, dejando una señal contundente de cara al inicio del campeonato.

Mientras la Scuderia celebraba su rendimiento, en el box de Alpine F1 Team también hubo motivos para ilusionarse. Pierre Gasly fue el encargado de completar el programa de trabajo con el A526 durante ambas tandas del día y acumuló un total de 118 vueltas, una cifra significativa que permitió recabar datos clave para el desarrollo del auto. El francés detuvo el cronómetro en 1:33.421, ubicándose quinto, a 1.429 segundos de la cima.

Ese tiempo le permitió superar a rivales directos en la zona media, como Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Carlos Sainz Jr. (Williams). Incluso, el mejor tiempo previo de Franco Colapinto, que había sido 1:33.818 el jueves, quedó por detrás del registro del piloto galo. Alpine terminó así como el equipo más competitivo inmediatamente después de las cuatro escuderías dominantes: Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren.

La contracara de la jornada la protagonizó Aston Martin F1 Team. Lance Stroll apenas pudo completar seis vueltas antes de que el equipo decidiera poner punto final anticipado a su actividad. Los inconvenientes de fiabilidad, especialmente vinculados a las unidades de potencia Honda, limitaron considerablemente su programa y lo dejaron como el conjunto con menos giros acumulados en todo el test.

Con los ensayos concluidos, la atención se traslada ahora al inicio oficial del calendario. El campeonato 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, en Melbourne, donde la primera práctica libre se disputará el 5 de marzo y la carrera tendrá lugar el domingo 8. Tras lo visto en Baréin, Ferrari parte con ventaja, pero Alpine asoma como una de las revelaciones que podría alterar el orden establecido.

Fórmula 1 en marcha: todos los detalles de la pretemporada

  1. Charles Leclerc - Ferrari: 1:31.992 (Día 6) - 430 vueltas
  2. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:32.803 (Día 5) - 291 vueltas
  3. Oscar Piastri - McLaren: 1:32.861 (Día 5) - 437 vueltas
  4. Lando Norris - McLaren: 1:32.871 (Día 6) - 380 vueltas
  5. Max Verstappen - Red Bull: 1:33.109 (Día 6) - 401 vueltas
  6. George Russell - Mercedes: 1:33.197 (Día 6) - 423 vueltas
  7. Lewis Hamilton - Ferrari: 1:33.408 (Día 5) - 324 vueltas
  8. Pierre Gasly - Alpine: 1:33.421 (Día 6) - 325 vueltas
  9. Oliver Bearman - Haas: 1:33.457 (Día 6) - 399 vueltas
  10. Gabriel Bortoleto - Audi: 1:33.755 (Día 6) - 347 vueltas
  11. Franco Colapinto - Alpine: 1:33.818 (Día 5) - 352 vueltas
  12. Nico Hülkenberg - Audi: 1:33.987 (Día 5) - 364 vueltas
  13. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 1:34.149 (Día 6) - 398 vueltas
  14. Esteban Ocon - Haas: 1:34.201 (Día 5) - 395 vueltas
  15. Isack Hadjar - Red Bull: 1:34.260 (Día 4) - 271 vueltas
  16. Carlos Sainz - Williams: 1:34.342 (Día 6) - 410 vueltas
  17. Liam Lawson - Racing Bulls: 1:34.532 (Día 5) - 336 vueltas
  18. Alex Albon - Williams: 1:34.555 (Día 5) - 380 vueltas
  19. Valtteri Bottas - Cadillac: 1:35.290 (Día 6) - 284 vueltas
  20. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:35.369 (Día 5) - 302 vueltas
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 1:35.974 (Día 4) - 140 vueltas
  22. Fernando Alonso - Aston Martin: 1:36.536 (Día 4) - 194 vueltas

Los tiempos del último día de pretemporada en Baréin

