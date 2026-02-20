Ferrari cerró la pretemporada en lo más alto: Gasly también dejó buenas sensaciones en Alpine

Mientras la Scuderia celebraba su rendimiento, en el box de Alpine F1 Team también hubo motivos para ilusionarse. Pierre Gasly fue el encargado de completar el programa de trabajo con el A526 durante ambas tandas del día y acumuló un total de 118 vueltas, una cifra significativa que permitió recabar datos clave para el desarrollo del auto. El francés detuvo el cronómetro en 1:33.421, ubicándose quinto, a 1.429 segundos de la cima.