Colapinto se mostró sólido en una nueva prueba de pretemporada: lideró a Alpine en Baréin

Buen miércoles para Colapinto en Baréin: siguen las pruebas de Alpine

En el caso de Colapinto, más allá del puesto final, el dato relevante fue la progresión. Durante la sesión fue bajando sus propios tiempos: primero registró 1:36.169, luego mejoró a 1:35.361 y finalmente selló el 1:35.254 que lo consolidó como el Alpine más veloz de la pretemporada hasta ahora. El rendimiento cobra mayor valor si se tiene en cuenta que el argentino ya había dejado una buena impresión el viernes anterior con un 1:35.806.