Colapinto se mostró sólido en una nueva prueba de pretemporada: lideró a Alpine en Baréin
El piloto argentino completó 60 vueltas en la tanda vespertina y marcó el mejor tiempo del equipo francés en lo que va de los ensayos. Fue noveno en la general de la jornada.
La segunda semana de ensayos de la Fórmula 1 comenzó con señales alentadoras para Franco Colapinto. En el circuito de Circuito Internacional de Baréin, el argentino se subió al A526 en la sesión de la tarde y dejó una imagen sólida: giró con constancia, evitó inconvenientes mecánicos y firmó el mejor registro de Alpine F1 Team en lo que va de la pretemporada.
El joven de 22 años tomó el volante tras el turno matutino de su compañero Pierre Gasly, quien había acumulado 61 vueltas con un mejor tiempo de 1:35.898. Ya en la franja vespertina, Colapinto completó 60 giros y estableció una marca de 1:35.254, suficiente para ubicarse noveno en la tabla general del día y, al mismo tiempo, convertirse en la referencia interna del equipo francés durante estos test.
La jornada tuvo como gran protagonista a George Russell, que con su Mercedes clavó un 1:33.459 y quedó al tope del clasificador, apenas por delante de Oscar Piastri, piloto de McLaren. También se destacaron Charles Leclerc, con Ferrari, y Lando Norris, que se mantuvieron en los primeros puestos tras sus respectivas tandas.
Buen miércoles para Colapinto en Baréin: siguen las pruebas de Alpine
En el caso de Colapinto, más allá del puesto final, el dato relevante fue la progresión. Durante la sesión fue bajando sus propios tiempos: primero registró 1:36.169, luego mejoró a 1:35.361 y finalmente selló el 1:35.254 que lo consolidó como el Alpine más veloz de la pretemporada hasta ahora. El rendimiento cobra mayor valor si se tiene en cuenta que el argentino ya había dejado una buena impresión el viernes anterior con un 1:35.806.
Además del tiempo por vuelta, el equipo valoró la regularidad y la acumulación de kilómetros. En total, Colapinto sumó 60 giros en esta jornada y continuará con actividad completa al día siguiente, cuando tendrá el monoplaza a su disposición durante ambas tandas. Gasly, en tanto, retomará el programa integral el viernes.
En una parrilla que este año contará con 22 pilotos —con la única ausencia en pista de Max Verstappen en esta jornada—, el argentino dio un paso firme en su adaptación. En tiempos de pruebas, donde cada dato cuenta más que la posición final, el saldo para Alpine fue positivo y Colapinto se encargó de ratificarlo con números propios.
Los tiempos del primer día de pretemporada en Baréin
1- George Russell (Mercedes): 1:33.459 - 76 vueltas
2- Oscar Piastri (McLaren): 1:33.469 - 70 vueltas
3- Charles Leclerc (Ferrari): 1:33.739 - 70 vueltas
4- Lando Norris (McLaren): 1:34.052 - 54 vueltas
5- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 1:34.158 - 69 vueltas
6- Isack Hadjar (Red Bull Racing): 1:34.260 - 66 vueltas
7- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:34.299 - 44 vueltas
8- Carlos Sainz (Williams): 1:35.113 - 55 vueltas
9- Franco Colapinto (Alpine): 1:35.254 - 60 vueltas
10- Gabriel Bortoleto (Audi): 1:35.263 - 71 vueltas
11- Alex Albon (Williams): 1:35.690 - 55 vueltas
12- Liam Lawson (Racing Bulls): 1:35.753 - 61 vueltas
13- Ollie Bearman (Haas): 1:35.778 - 42 vueltas
14- Pierre Gasly (Alpine): 1:35.898 - 61 vueltas
15- Lance Stroll (Aston Martin): 1:35.974 - 26 vueltas
16- Esteban Ocon (Haas): 1:36.418 - 65 vueltas
17- Fernando Alonso (Aston Martin): 1:36.536 - 28 vueltas
18- Nico Hülkenberg (Audi): 1:36.741 - 49 vueltas
19- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:36.769 - 75 vueltas
20- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:36.798 - 35 vueltas
21- Sergio Checo Pérez (Cadillac): 1:38.191 - 24 vueltas
