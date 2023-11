"Bebía casi hasta desmayarme": el estremecedor relato de Wayne Rooney

Y sumó: “Cuando tenía 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía. Bebía casi hasta desmayarme. No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que les has decepcionado".

Rooney debutó a los 16 años con el Everton, lo llamaron a los 17 de la Selección de Inglaterra y a los 19 fichó por el Manchester United en donde se convirtió en uno de los referentes históricos. Se consolidó como el máximo goleador del club disputando la totalidad de 559 partidos.

"Al final, no sabía de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para tratar de ayudarme a superarlo. Había gente con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo”, reveló Rooney.

“Cuando bebes alcohol y no tomas la ayuda y guía de otros, realmente puedes quedar en un lugar bajo y yo estuve así durante algunos años. Afortunadamente ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre algunos problemas que pueda tener”, cerró el exfutbolista.

El colorado, que ha dejado grandes recuerdos para el mundo del fútbol, anunció su retiro en 2021. Tras ello, se dedicó a ser entrenador y tomó las riendas del Derby County, en la tercera división del fútbol inglés. Luego, fue nombrado como DT del DC United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en julio de 2022. Tras desvincularse en octubre de este año se unió al Birmingham City del Championship.