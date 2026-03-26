A qué hora corre hoy jueves Franco Colapinto en las pruebas del Gran Premio de Japón

Con el apoyo de miles de fanáticos que seguirán la actividad desde la madrugada, el joven talento argentino busca consolidar su presente y seguir escalando posiciones en la elite del automovilismo mundial.

A qué hora son las prácticas libres del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

La acción en Suzuka inicia este jueves desde las 23.30 horas de la Argentina con la primera pasada de prácticas. Desde las 3 de la madrugada será el segundo entrenamiento.

El cronograma completo:

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas

03.00 a 04.00 horas Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo