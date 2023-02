Will Still, el DT sin título del Reims: aprendió jugando al Football Manager y paga 25.000 euros por partido

Su vínculo con el fútbol comenzó como analista de videos en el Sint-Truidense de Bélgica de manera ad honorem: “Me di cuenta de que no triunfaría como jugador y decidí iniciar mi carrera como entrenador. Recibí un no tras otro. Me cerraban la puerta en la cara”, explicó en diálogo con The Coaches Voice.

En 2017 supo dirigir al Lierse, de la Segunda división de Bélgica. Cuando asumió, el equipo estaba penúltimo. Cuando se fue, había encadenado siete victorias consecutivas. Más allá de los buenos resultados no pudo durar en el cargo ya que no tenía la Licencia de UEFA A para dirigir.

“Nunca hubiera pensado que el juego hubiera podido influir en mi carrera en la vida real, pero está claro que lo ha hecho. Me obsesioné con el Football Manager y encendió mi pasión por entrenar. Mi hermano y yo jugábamos sin parar. Creábamos una plantilla, organizábamos los entrenamientos… Recuerdo que cuando dirigía al Sint-Truidense intentaba ganar la Liga con ellos también en el juego”, confesó Still.