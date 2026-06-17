Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Sin margen de error, los de Alfaro buscan un triunfo que los deje con vida en la competencia. Descubrí todos los detalles en la nota.
Paraguay, obligado a ganar, se enfrenta a Turquía este sábado, a las 00 (hora de Argentina), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, una zona que comparten junto con Estados Unidos y Australia.
El duelo, que lo televisa DSports, llega con ambos equipos urgidos de reacción: el elenco europeo cayó 2 a 0 ante Australia en su debut, mientras que Paraguay fue superado 4 a 1 por el anfitrión, por lo que los dos llegan sin margen de error en la pelea por la clasificación.
El conjunto turco, dirigido por Vincenzo Montella, regresa a una Copa del Mundo tras 24 años de ausencia y busca una victoria que lo deje soñar con la siguiente fase, etapa a la que no llega desde Corea-Japón 2002, cuando alcanzó las semifinales y se quedó con el tercer puesto.
Del otro lado, Paraguay, conducido por Gustavo Alfaro, intenta recuperarse de un duro debut en Los Ángeles. La "Albirroja" apuesta a su solidez táctica, el orden defensivo y la creatividad de Julio Enciso y Miguel Almirón como principales armas de ataque para revertir el adverso presente luego de haber clasificado a una Copa del Mundo luego de Sudáfrica 2010.
Formaciones de Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026
Turquía: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Hakan Calhanoglu; Yilmaz, Güler, Yildiz; Kerem Akturkoglu. DT: Vincenzo Montella.
Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Horario y televisación
- Hora: 00:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Levi’s Stadium de Santa Clara
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