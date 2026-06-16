Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo Francia vs. Senegal
En Nueva Jersey, el subcampeón del mundo debuta este martes en el Mundial 2026. En dónde puede verse en vivo.
En lo que representa el debut de uno de los máximos candidatos y actual subcampeón del mundo, Francia y Senegal juegan este martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026, que también tiene a Noruega e Iraq.
El partido se juega desde las 16 horas de la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
La atención estará puesta en "Los Galos", vigente subcampeón del mundo tras su final en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, que vuelve a presentarse como uno de los grandes aspirantes a pelear por el título.
En el foco aparece Kylian Mbappé, referente del equipo y una de las grandes estrellas del certamen, quien buscará liderar a una generación que combina talento y experiencia.
Senegal, por su parte, afronta su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo tras su destacada actuación en Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final.
Cómo ver en vivo Francia vs. Senegal sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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