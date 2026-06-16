Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo Francia vs. Senegal

Senegal, por su parte, afronta su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo tras su destacada actuación en Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final.

Cómo ver en vivo Francia vs. Senegal sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

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