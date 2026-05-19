Antonio Conte renunció al Napoli para asumir en la Selección de Italia y resignó una fortuna
El experimentado entrenador rescindirá su contrato a falta de un año para terminar y buscará su segunda etapa en la Azzurra: todos los detalles.
El fútbol italiano vive horas de pura conmoción institucional. Tras guiar al equipo a lo más alto de la península, la etapa de Antonio Conte en el Napoli llegó de forma imprevista a su punto final. Pese a tener un contrato vigente que lo ligaba a la institución hasta el 30 de junio de 2027, el entrenador alcanzó un pacto de caballeros con el exigente presidente Aurelio De Laurentiis para cortar el vínculo de común acuerdo al cierre del presente curso.
Según los reportes publicados por el prestigioso medio italiano La Repubblica y ratificados por el cronista Fabrizio Romano, la ruptura se gestó en los mejores términos, a tal punto que Conte tomó la drástica decisión de renunciar a los 18 millones de euros que le correspondían entre el salario de la temporada venidera y la correspondiente indemnización por rescisión anticipada. El DT ya le había adelantado su postura a la cúpula dirigencial hace un mes, permitiendo que el club planifique su sucesión sin quedar a ciegas.
Detrás de este impactante paso al costado y la impactante renuncia al factor económico se esconde un objetivo de máxima prioridad para el técnico nacido en Lecce. El gran anhelo de Conte es asumir nuevamente las riendas de la Selección de Italia. Tras el desgaste del ciclo actual, el estratega busca encabezar una reconstrucción absoluta de la Azzurra de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030, con la meta urgente de sanar la herida de un seleccionado gigante que ya acumula 16 años sin disputar una Copa del Mundo.
La partida de Conte dejará un vacío enorme en la parcialidad napolitana, que disfrutó de una era sumamente ganadora bajo su mando táctico luego de haber asumido con el club sumergido en la décima posición. Dirigió un total de 90 partidos oficiales, cosechando 53 victorias, 19 empates y apenas 18 caídas. Además, se consagró campeón de la Serie A 2024/25 y levantó la Supercopa Italiana de esa misma campaña tras vencer al Milan en semifinales y al Bologna en la gran definición.
Los dos candidatos para la sucesión Nápoli
Con la salida de Conte consumada de palabra, la directiva del Napoli activó de inmediato los radares para encontrar un reemplazante de peso que sostenga las bases competitivas del equipo:
-
Maurizio Sarri: Es el gran apuntado por la dirigencia y el preferido de los hinchas. El actual director técnico de la Lazio dejó un recuerdo imborrable por su vistoso juego durante su ciclo entre 2015 y 2018. Su salida de la capital romana no será sencilla debido a su contrato vigente.
Massimiliano Allegri: El experimentado entrenador del Milan aparece como la segunda vía de negociación. Si bien tiene contrato con el conjunto Rossonero hasta mediados del año próximo, una ingeniería a tres bandas entre los clubes podría destrabar su desembarco para lo que sería su primera experiencia en el banco del Napoli.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario