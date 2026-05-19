Antonio Conte renunció al Napoli para asumir en la Selección de Italia y resignó una fortuna

Detrás de este impactante paso al costado y la impactante renuncia al factor económico se esconde un objetivo de máxima prioridad para el técnico nacido en Lecce. El gran anhelo de Conte es asumir nuevamente las riendas de la Selección de Italia. Tras el desgaste del ciclo actual, el estratega busca encabezar una reconstrucción absoluta de la Azzurra de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030, con la meta urgente de sanar la herida de un seleccionado gigante que ya acumula 16 años sin disputar una Copa del Mundo.