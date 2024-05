El premonitorio mail de Guillermo Vilas al papá de Horacio Zeballos que es viral

zeballos.jpg

"Horacio, muy buen chico tu hijo. Le irá muy bien. Tiene asegurado un lugar dentro de la industria del tenis. Si no llega como tenista, llegará como coach o profe, etc. De él me ocupo yo", fueron las palabras de Vilas para Horacio Zeballos padre sobre el futuro de su hijo que hoy es número uno del mundo en dobles masculino.

El correo electrónico data del 25 de noviembre de 2003, pasado 51 minutos de aquel martes, en el que la leyenda del tenis argentino le escribió al padre de Zeballos con el cual tenían una relación de amistad ya que ambos eran de Mar del Plata y se cruzaban en los clubes Náutico, donde entrenaba Vilas, y el Edison Lawn Tenis Club, donde Zeballos era el encargado.

