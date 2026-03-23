A 50 años del golpe de Estado, el emotivo spot para conmemorar el nuevo Día de la Memoria
El video propone una historia íntima que pone en primer plano la búsqueda de la identidad y visibiliza a las 300 personas que aún faltan encontrar tras la dictadura.
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Indisciplinadxs, junto a Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. Capital, realizaron un emotivo video que vuelve a poner en el centro la importancia de seguir buscando a las personas apropiadas por los militares.
El spot forma parte de una nueva campaña orientada a encontrar a las 300 personas que aún no recuperaron su identidad tras el terrorismo de Estado, y narra la historia de una beba llamada Elena, que con el tiempo es renombrada como Clara.
A medida que avanzan las escenas, la protagonista crece, pero también lo hacen sus dudas. En ese recorrido íntimo, marcado por silencios y preguntas, aparece el reconocido audio de las Abuelas de Plaza de Mayo que convoca a quienes tienen dudas sobre su identidad.
Ese momento funciona como punto de inflexión, la joven decide buscar, se reencuentra con su verdadera familia y recupera su nombre original, Elena, tal como la había llamado su madre la última vez que la tuvo en brazos.
La historia ficcionada condensa, en realidad, la experiencia de más de 140 nietos y nietas que lograron recuperar su identidad gracias al trabajo sostenido de los organismos de derechos humanos y del Banco Nacional de Datos Genéticos, una herramienta clave en el proceso de restitución.
Día de la Memoria: masiva vigilia por la identidad en Plaza de Mayo
La Plaza de Mayo se convirtió este lunes en el epicentro de una movilización multitudinaria. Bajo la consigna de la Vigilia por la Identidad, miles de personas se concentraron desde la tarde para esperar el inicio del 24 de marzo, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en lo que representa el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina.
La convocatoria, que comenzó a las 16:00 horas, superó las expectativas de los organizadores. Organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y familias autoconvocadas colmaron el histórico paseo frente a la Casa Rosada.
Desde la organización La Garganta Poderosa, que ha sido uno de los motores de la difusión de esta vigilia, compartieron imágenes de la multitud con un mensaje cargado de emoción. "Lo soñamos y pasó, ¡la Plaza ya se copó! Siguen los paneles, la música, la feria, con invitados e invitadas de lujo. Venite, traé mate y a la familia. Acá vamos a estar hasta las 00hs. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia", destacaron.
La jornada no es solo de movilización, sino también de encuentro cultural. A lo largo de la tarde se desarrollaron paneles de debate sobre la identidad y la importancia de sostener las políticas de Memoria en el contexto actual. La música en vivo y las ferias de la economía popular completan un escenario donde el mate y las banderas argentinas son los protagonistas.
Uno de los momentos más esperados de la tarde fue la difusión del mensaje de audio de Carlos "El Indio" Solari, quien instó a la sociedad a participar masivamente de este encuentro para reafirmar el compromiso con la Verdad y la Justicia.
Hasta cuándo se mantiene la vigilia por el Día de la Memoria
La vigilia se extenderá hasta los primeros minutos del martes 24 de marzo, cuando se realice el acto central de cierre de jornada para dar paso a las marchas oficiales que, se prevé, serán históricas en términos de asistencia en todo el país.
La masividad de esta noche de lunes anticipa una jornada de martes con un fuerte reclamo social por la continuidad de los juicios de lesa humanidad y el Nunca Más.
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