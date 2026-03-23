A 50 años del golpe de Estado, el emotivo spot para conmemorar el nuevo Día de la Memoria

spot 24 de marzo

Día de la Memoria: masiva vigilia por la identidad en Plaza de Mayo

La Plaza de Mayo se convirtió este lunes en el epicentro de una movilización multitudinaria. Bajo la consigna de la Vigilia por la Identidad, miles de personas se concentraron desde la tarde para esperar el inicio del 24 de marzo, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en lo que representa el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina.

La convocatoria, que comenzó a las 16:00 horas, superó las expectativas de los organizadores. Organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y familias autoconvocadas colmaron el histórico paseo frente a la Casa Rosada.

Desde la organización La Garganta Poderosa, que ha sido uno de los motores de la difusión de esta vigilia, compartieron imágenes de la multitud con un mensaje cargado de emoción. "Lo soñamos y pasó, ¡la Plaza ya se copó! Siguen los paneles, la música, la feria, con invitados e invitadas de lujo. Venite, traé mate y a la familia. Acá vamos a estar hasta las 00hs. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia", destacaron.

La jornada no es solo de movilización, sino también de encuentro cultural. A lo largo de la tarde se desarrollaron paneles de debate sobre la identidad y la importancia de sostener las políticas de Memoria en el contexto actual. La música en vivo y las ferias de la economía popular completan un escenario donde el mate y las banderas argentinas son los protagonistas.

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue la difusión del mensaje de audio de Carlos "El Indio" Solari, quien instó a la sociedad a participar masivamente de este encuentro para reafirmar el compromiso con la Verdad y la Justicia.

Hasta cuándo se mantiene la vigilia por el Día de la Memoria

La vigilia se extenderá hasta los primeros minutos del martes 24 de marzo, cuando se realice el acto central de cierre de jornada para dar paso a las marchas oficiales que, se prevé, serán históricas en términos de asistencia en todo el país.

La masividad de esta noche de lunes anticipa una jornada de martes con un fuerte reclamo social por la continuidad de los juicios de lesa humanidad y el Nunca Más.