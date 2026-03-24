¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976? El Día de la Memoria explicado para niños

¿Qué es un golpe de Estado?

Para que los niños logren comprender qué sucedió en 1976, es muy útil utilizar ejemplos de la vida cotidiana. Una forma sencilla de explicarlo es pedirles que imaginen que en un juego de equipo, un grupo de personas decide romper repentinamente todas las reglas, echar a los líderes que habían sido elegidos por la mayoría y tomar el control del juego por la fuerza, sin dejar que nadie más opine.