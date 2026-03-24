¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976? El Día de la Memoria explicado para niños
Cada 24 de marzo conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Te contamos cómo explicarle el golpe de Estado a los más chicos.
Explicar hechos históricos complejos a los más pequeños puede ser un gran desafío para padres y docentes. Al acercarse un nuevo 24 de marzo, resulta fundamental encontrar las palabras adecuadas para transmitir la importancia del Día de la Memoria en nuestro país.
¿Qué es un golpe de Estado?
Para que los niños logren comprender qué sucedió en 1976, es muy útil utilizar ejemplos de la vida cotidiana. Una forma sencilla de explicarlo es pedirles que imaginen que en un juego de equipo, un grupo de personas decide romper repentinamente todas las reglas, echar a los líderes que habían sido elegidos por la mayoría y tomar el control del juego por la fuerza, sin dejar que nadie más opine.
IMPORTANTE: A 50 años del golpe de Estado, el emotivo spot para conmemorar el nuevo Día de la Memoria
Eso fue exactamente lo que ocurrió a nivel institucional en Argentina. Aquel día, las Fuerzas Armadas (integradas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea) destituyeron a la presidenta constitucional de ese momento, María Estela Martínez de Perón, eliminaron la democracia y tomaron el control total del gobierno de manera ilegal.
La importancia de enseñar el "Nunca Más"
Durante los siete años que duró la dictadura cívico-militar, la sociedad argentina vivió una época muy triste y dolorosa. Para explicarles a los más pequeños por qué recordamos este período como un momento oscuro, se pueden destacar los siguientes conceptos clave adaptados a su entendimiento:
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Falta de libertad: Las personas perdieron el derecho fundamental de elegir a sus representantes y gobernantes mediante el voto.
Censura y miedo: No se podía decir lo que se pensaba, leer ciertos libros, escuchar ciertas canciones ni expresar ideas distintas sin sentir un miedo profundo a ser castigado.
Pérdida de derechos humanos: Se rompieron las reglas del respeto y el cuidado al prójimo. Muchas personas fueron injustamente perseguidas, lastimadas o desaparecidas por pensar diferente.
Memoria, Verdad y Justicia
Recordar esta fecha en las escuelas y en los hogares no tiene como objetivo asustar a los niños, sino todo lo contrario. Es un día para valorar profundamente la libertad, aprender a cuidar nuestra democracia y recordar que todos tenemos derecho a hablar, participar y elegir.
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