Dime en qué mes naciste y la inteligencia artificial te dirá qué tipo de padre eres

Abril – El apasionado impulsivo: tienen mucha energía y un marcado instinto protector. Aunque pueden dejarse llevar por sus emociones, se caracterizan por defender a su familia y demostrar intensamente su cariño.

Mayo – El papá tradicional: las rutinas y el orden ocupan un lugar importante para quienes nacieron durante este mes. La IA los describe como padres constantes, confiables y apegados a las buenas costumbres, capaces de transmitir seguridad.

Junio – El padre amigo: la comunicación sería una de sus principales fortalezas. Son divertidos, sensibles y dispuestos a escuchar, por lo que suelen construir con sus hijos una relación cercana en la que existe espacio para conversar sobre prácticamente cualquier tema.

Julio – El protector emocional: para este perfil, la familia ocupa un lugar central. Se trata de padres cálidos, sentimentales y muy atentos al bienestar emocional de sus hijos, a quienes intentan proteger frente a las dificultades.

Agosto – El líder carismático: motivadores y presentes, disfrutan acompañar los logros de sus hijos. Según la inteligencia artificial, buscan fomentar su confianza desde pequeños y alentarlos para que puedan desarrollar sus capacidades.

Septiembre – El padre perfeccionista: quienes nacieron en este mes serían analíticos, detallistas y particularmente exigentes. Su búsqueda de buenos resultados puede hacerlos parecer estrictos, aunque detrás de esa actitud existe dedicación hacia sus hijos.

Octubre – El equilibrado diplomático: la armonía familiar sería una prioridad. Son padres justos, pacíficos y orientados al diálogo, que intentan enseñar la importancia del respeto y de resolver los conflictos mediante la conversación.

Noviembre – El intenso misterioso: reservados y observadores, pueden establecer reglas que no siempre resultan fáciles de comprender. Sin embargo, la IA destaca que viven la paternidad con profundidad y demuestran su cariño de una manera intensa.

Diciembre – El padre aventura: quienes nacieron durante el último mes aparecen como los más espontáneos. Alegres, divertidos y siempre preparados para organizar un nuevo plan, pueden ser algo desorganizados, pero buscan compartir experiencias y aventuras con sus hijos.