La Inteligencia Artificial se la jugó por San Pablo vs. Boca y predijo hasta los goleadores

Después de describir ese escenario, la Inteligencia Artificial fue contundente con su predicción principal: “Resultado final: Sao Paulo 1-1 Boca”. De cumplirse ese pronóstico, el conjunto argentino avanzaría a la siguiente instancia gracias al triunfo obtenido en la Bombonera.

San Pablo vs. Boca: también eligió a los goleadores

La predicción fue todavía más específica. La herramienta anticipó que el conjunto brasileño conseguiría ponerse en ventaja durante el partido, pero que Boca encontraría la manera de igualar el marcador. El primer gol sería para Luciano, uno de los referentes ofensivos de San Pablo. El atacante pondría el 1-0 para el equipo local, resultado que en ese momento dejaría la serie al límite.

Sin embargo, la IA proyectó una respuesta de Boca a través del mismo futbolista que decidió el encuentro de ida: Miguel Merentiel. El pronóstico indicó: “1-0 Luciano (Sao Paulo) y 1-1 Miguel Merentiel (Boca)”.

De esa manera, el delantero uruguayo volvería a tener un papel decisivo para el Xeneize, esta vez marcando en el Morumbí el gol que permitiría conservar la ventaja global. De acuerdo con su simulación, San Pablo terminaría arriesgando todo en busca de un segundo gol, mientras que Boca intentaría resistir la presión y aprovechar los espacios.

“En el tramo final, Sao Paulo se volcará completamente al ataque, pero Boca resistirá y terminaría sacando adelante la serie con un 2-1 global, para avanzar a semifinales”, fue la conclusión de la herramienta. El resultado global proyectado sería, entonces, 2-1 a favor de Boca, producto del 1-0 conseguido en la Bombonera y el empate 1-1 en Brasil.