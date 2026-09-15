La Inteligencia Artificial se la jugó por San Pablo vs. Boca y predijo hasta los goleadores
El Xeneize visita el Morumbí por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La IA anticipó un empate y aseguró quiénes marcarían.
Boca se prepara para una noche decisiva en la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino visita este martes a San Pablo en el estadio Morumbí por la revancha de los cuartos de final, con la ventaja del 1-0 conseguido en la Bombonera. Mientras ambos equipos se juegan su clasificación a las semifinales, una herramienta de Inteligencia Artificial se animó a anticipar cómo terminará el encuentro.
El pronóstico no solamente incluyó el resultado final. La tecnología también proyectó el desarrollo del partido y se animó a señalar a los futbolistas que convertirían los goles en Brasil.
La serie está abierta, aunque el conjunto argentino cuenta con una diferencia favorable. En el encuentro disputado en Buenos Aires, Miguel Merentiel marcó el único tanto y le permitió al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegar a la revancha con un gol de ventaja.
¿Qué resultado pronosticó la Inteligencia Artificial?
Según el análisis presentado por la herramienta consultada, San Pablo comenzaría el encuentro con una postura ofensiva debido a la necesidad de revertir el resultado de la ida. La IA planteó: “Sao Paulo va a salir con mucha intensidad desde el comienzo, empujado por el Morumbí y obligado a remontar la serie”.
El pronóstico también contempla dificultades para Boca durante algunos pasajes del partido, aunque considera que el Xeneize tendría espacios para lastimar cuando consiga recuperar la pelota. En ese sentido, la herramienta agregó: “Boca tendrá que soportar un tramo bastante complicado, pero tendrá la oportunidad de contragolpe”.
Después de describir ese escenario, la Inteligencia Artificial fue contundente con su predicción principal: “Resultado final: Sao Paulo 1-1 Boca”. De cumplirse ese pronóstico, el conjunto argentino avanzaría a la siguiente instancia gracias al triunfo obtenido en la Bombonera.
San Pablo vs. Boca: también eligió a los goleadores
La predicción fue todavía más específica. La herramienta anticipó que el conjunto brasileño conseguiría ponerse en ventaja durante el partido, pero que Boca encontraría la manera de igualar el marcador. El primer gol sería para Luciano, uno de los referentes ofensivos de San Pablo. El atacante pondría el 1-0 para el equipo local, resultado que en ese momento dejaría la serie al límite.
Sin embargo, la IA proyectó una respuesta de Boca a través del mismo futbolista que decidió el encuentro de ida: Miguel Merentiel. El pronóstico indicó: “1-0 Luciano (Sao Paulo) y 1-1 Miguel Merentiel (Boca)”.
De esa manera, el delantero uruguayo volvería a tener un papel decisivo para el Xeneize, esta vez marcando en el Morumbí el gol que permitiría conservar la ventaja global. De acuerdo con su simulación, San Pablo terminaría arriesgando todo en busca de un segundo gol, mientras que Boca intentaría resistir la presión y aprovechar los espacios.
“En el tramo final, Sao Paulo se volcará completamente al ataque, pero Boca resistirá y terminaría sacando adelante la serie con un 2-1 global, para avanzar a semifinales”, fue la conclusión de la herramienta. El resultado global proyectado sería, entonces, 2-1 a favor de Boca, producto del 1-0 conseguido en la Bombonera y el empate 1-1 en Brasil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario