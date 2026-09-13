Uno a uno, los empleos que la IA está reemplazando en 2026

Entre las tareas que pueden verse más afectadas aparecen aquellas relacionadas con la carga y clasificación de datos, generación de contenido básico, atención automatizada, tareas administrativas y procesamiento de información. La velocidad con la que estas herramientas evolucionan hace que el impacto sobre distintos empleos sea un tema cada vez más presente en empresas y trabajadores.

Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial al mercado laboral no significa necesariamente que todas esas profesiones vayan a desaparecer. En muchos casos, la tecnología puede asumir una parte de las tareas y dejar en manos de las personas aquellas funciones que requieren criterio, creatividad, experiencia, toma de decisiones o interacción personal.

Por eso, uno de los principales debates gira alrededor de cómo cambiarán los puestos de trabajo y qué nuevas capacidades serán necesarias. El avance de la IA plantea un escenario en el que algunas ocupaciones podrían reducir determinadas funciones, mientras que otras podrían transformarse o incluso generar nuevas oportunidades laborales vinculadas con el uso y supervisión de estas tecnologías.