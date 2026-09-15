Revelan el imponente patrimonio de Tini Stoessel: el dato que sorprendió a todos

Luego, Moria enumeró las propiedades que, según la información que maneja, estarían a nombre de Tini: "Ella tiene propiedades a su nombre: su casa, un departamento en La Lucila, una casa en Martínez, una casa en Cariló y el 50% de una casa en Miami".

La lista continuó con otra participación inmobiliaria en Estados Unidos. Según explicó, "tiene el 25% de una departamento compartido en Miami" para que puedan acceder a todo con su familia, acordado así para que puedan acceder todos los servicios del mismo y no figurar como invitada.

Pero además de las propiedades, Moria aportó información sobre las cuentas y tarjetas que tendría la cantante. "tiene una cuenta bancaria con mucho dinero solamente a su nombre, una tarjeta de crédito sin límite en Miami a su nombre", afirmó.

Por último, La One volvió a respaldar a Alejandro Stoessel y aseguró que el padre de la artista no tendría intenciones de quedarse con parte de los ingresos de su hija. "No quiere absolutamente nada de las ganancias de Futtura", sostuvo.

"Para los padres de Tini, todo lo que se ha dicho ha sido fatal. Esta chica está protegida y el hombre es digno", concluyó Moria Casán al referirse a la situación familiar que mantiene a la cantante en el centro de la escena.