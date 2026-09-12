Los trabajos que la inteligencia artificial no logró sustituir y son clave a futuro
El avance de la tecnología transforma el mercado laboral. Enterate qué oficios ganan valor y qué puestos junior están en riesgo de desaparecer.
La inteligencia artificial dejó de ser una idea futurista para convertirse en un factor central que está transformando el mercado laboral en 2026. Mientras organismos como la ONU advierten sobre la posible pérdida de millones de empleos, también surge un escenario más favorable para sectores que logran adaptarse a la tecnología y a la automatización.
En ese contexto, Stella Luna de María, especialista en innovación, tecnología e inteligencia artificial, explicó que el avance de la IA no implica un reemplazo total. Según su análisis, las habilidades humanas, como la creatividad, la empatía y la capacidad de adaptación, seguirán siendo claves en el nuevo mundo laboral.
Cuáles son los 10 trabajos menos expuestos a la IA
El análisis de la OIT y NASK combinó cerca de 30.000 tareas ocupacionales, validación de especialistas, puntuaciones asistidas por IA y datos laborales de distintos países. A partir de ese relevamiento, identificó las siguientes profesiones con menor riesgo de exposición a la IA generativa:
- Trabajadores de cosechas, bosques, horticultura y jardinería.
- Limpiadores de autos.
- Instaladores de pisos, azulejos y baldosas.
- Yeseros.
- Reparadores de pieles y curtidores.
- Ganaderos.
- Cazadores, pescadores y recolectores.
- Artesanos, bordadores y costureros.
- Controladores de pestes y fumigadores.
- Carniceros y preparadores de comidas y pescados.
Las habilidades humanas que ganan importancia
El avance de la IA también modifica las capacidades que buscan las empresas. Según un informe de Randstad, el pensamiento crítico, la empatía y la inteligencia emocional, la creatividad, la comunicación, la adaptabilidad, la colaboración y el aprendizaje continuo son habilidades cada vez más relevantes.
La IA puede procesar información y generar contenidos rápidamente, pero evaluar resultados, comprender contextos, resolver problemas originales, comunicarse con otras personas y adaptarse a situaciones nuevas siguen dependiendo fuertemente de las capacidades humanas.
Por eso, el escenario laboral exige desarrollar la capacidad de aprender y desaprender de manera constante, combinando competencias digitales con aquellas habilidades que la tecnología todavía no puede replicar completamente.
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