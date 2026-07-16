"Mucho no me importa...": el sincericidio de Franco Colapinto sobre su carrera y la final del Mundial 2026

Sin dudarlo un segundo, y con la espontaneidad y simpatía que lo convirtieron en un imán para las cámaras, Colapinto interrumpió con un sincericidio absoluto que dejó a todos sin palabras: "La carrera mucho no me importa...", soltó a pura risa, antes de recular de inmediato con un divertido: "No, sí, sí importa...".

Fiel a su frescura habitual, el pilarense dejó en claro lo que sienten millones de argentinos en la antesala del trascendental duelo del domingo: que la cabeza de todos —incluso la de un piloto de elite que se juega cosas importantísimas a más de 300 km/h— está inevitablemente puesta en el sueño de bordar la cuarta estrella.

Por supuesto que, una vez que se baje la visera del casco, Franco dejará la vida por un gran resultado sobre el asfalto belga, pero sabe muy bien que apenas se baje del monoplaza, su único objetivo será prenderse a la pantalla para alentar a la Scaloneta.