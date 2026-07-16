"Mucho no me importa...": el sincericidio de Franco Colapinto sobre su carrera y la final del Mundial 2026
El piloto argentino revolucionó el paddock luciendo la 10 de Messi para festejar el pase a la final y en una nota metió una respuesta sin filtro que es viral.
Franco Colapinto volvió a hacer de las suyas en la antesala de un fin de semana que promete ser absolutamente histórico y cargado de emociones para el deporte argentino, y para nada ocultó su entusiasmo por la final del Mundial 2026 que se juega horas más tardes de su carrera.
El piloto de Pilar, que este fin de semana competirá en el mítico circuito de Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica, se robó todas las miradas este jueves al ingresar al paddock del circuito vistiendo con orgullo la camiseta de la Selección Argentina con la "10" de Lionel Messi en la espalda.
Totalmente eufórico tras la sufrida clasificación albiceleste frente a Inglaterra, Colapinto no ocultó su felicidad ante las cámaras e incluso se animó a entonar ante los micrófonos el clásico cantito de cancha: "Un minuto de silencio...", cortándose con una sonrisa pícara antes de pronunciar el nombre del clásico rival europeo.
El sincericidio de Franco Colapinto con Juan Fossaroli
La gran perlita del día llegó durante una entrevista exclusiva con el reconocido periodista de automovilismo Juan Fossaroli, quien intentó trazar el panorama de lo que será un domingo de superacción para los fanáticos argentinos, combinando la máxima categoría del automovilismo con la gran final ante España.
"El domingo tenemos dos cosas que van a pasar, primero la carrera y después...", introdujo Fossaroli en tono de complicidad.
Sin dudarlo un segundo, y con la espontaneidad y simpatía que lo convirtieron en un imán para las cámaras, Colapinto interrumpió con un sincericidio absoluto que dejó a todos sin palabras: "La carrera mucho no me importa...", soltó a pura risa, antes de recular de inmediato con un divertido: "No, sí, sí importa...".
Fiel a su frescura habitual, el pilarense dejó en claro lo que sienten millones de argentinos en la antesala del trascendental duelo del domingo: que la cabeza de todos —incluso la de un piloto de elite que se juega cosas importantísimas a más de 300 km/h— está inevitablemente puesta en el sueño de bordar la cuarta estrella.
Por supuesto que, una vez que se baje la visera del casco, Franco dejará la vida por un gran resultado sobre el asfalto belga, pero sabe muy bien que apenas se baje del monoplaza, su único objetivo será prenderse a la pantalla para alentar a la Scaloneta.
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