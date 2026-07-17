Franco Colapinto terminó 15° en la Práctica Libre 1 del GP de Bélgica

el sincericidio de Franco Colapinto sobre su carrera y la final del Mundial 2026

Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en Spa: días y horarios del Gran Premio de Bélgica

La actividad de la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Bélgica, décima fecha del campeonato 2026. El escenario será el tradicional circuito de Spa-Francorchamps, una pista considerada por pilotos, equipos y aficionados como una de las más desafiantes de todo el calendario y donde Franco Colapinto intentará seguir consolidando su crecimiento con Alpine.

El piloto argentino llega a la cita belga con un impulso importante después de la destacada actuación que protagonizó en Silverstone. En el Gran Premio de Gran Bretaña logró avanzar desde la decimonovena posición de largada hasta finalizar noveno, un resultado que le permitió sumar dos nuevos puntos para el campeonato y continuar escalando posiciones en la clasificación general.

Gracias a esa remontada, Colapinto alcanzó las 18 unidades y quedó ubicado en el duodécimo puesto del certamen, alimentando las expectativas de seguir peleando por ingresar regularmente a la zona de puntos durante la segunda mitad de la temporada. Ahora deberá enfrentar un circuito completamente diferente, donde la velocidad, la precisión y la capacidad para adaptarse a los cambios climáticos suelen marcar diferencias decisivas.

Cómo es el circuito de Spa-Francorchamps de la Fórmula 1

Spa-Francorchamps posee una longitud de 7,004 kilómetros, lo que lo convierte en el trazado más extenso del campeonato. Su combinación de largas rectas, sectores de alta velocidad y curvas técnicas lo transformó en uno de los favoritos de varias generaciones de pilotos.

Entre sus características más reconocidas aparece Eau Rouge-Raidillon, una de las secuencias de curvas más famosas del automovilismo mundial, donde los monoplazas atraviesan un fuerte cambio de elevación a velocidades extremadamente altas, exigiendo precisión absoluta por parte de los competidores.

El circuito belga fue construido en 1921 y, tras diversas modificaciones a lo largo de su historia, mantiene intacto su prestigio dentro de la Máxima. Además, integra el reducido grupo de escenarios que participaron del campeonato inaugural de la categoría en 1950.

La competencia se desarrollará sobre un total de 44 vueltas y el récord oficial del circuito continúa en poder de Valtteri Bottas, quien registró un tiempo de 1:46.286 durante la temporada 2018.

Corre Colapinto el día de la final: días y horarios del Gran Premio de Bélgica

La actividad comenzará el viernes 17 de julio con las dos primeras tandas de entrenamientos libres. La práctica inicial se desarrollará entre las 8.30 y las 9.30, mientras que la segunda sesión tendrá lugar de 12.00 a 13.00.

El sábado 18 continuará la preparación con la tercera práctica libre, prevista entre las 7.30 y las 8.30. Más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana, ya que la clasificación se disputará de 11.00 a 12.00 y definirá el orden de partida para la competencia principal. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Bélgica se pondrá en marcha el domingo 19 de julio desde las 10.00.

Viernes 17 de julio

Práctica libre 2: 12:00.

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00.

El argentino atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada a la máxima categoría y buscará aprovechar el envión anímico para seguir sumando unidades en un campeonato que se presenta cada vez más competitivo. Spa-Francorchamps representa un desafío especial por sus características técnicas y por las habituales condiciones meteorológicas cambiantes, factores que suelen alterar las estrategias y convertir cada edición del Gran Premio de Bélgica en una prueba de enorme complejidad para pilotos y equipos.

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