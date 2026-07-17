Colapinto y el salto de rendimiento tras una destacada jornada en Spa: "Fue un gran día"

El argentino remarcó que todavía existe un amplio margen de mejora, aunque valoró el progreso conseguido respecto de las últimas presentaciones del equipo. "Hay mucho por mejorar en el auto. Fue un buen paso. Hay que seguir así. Vamos a trabajar hoy en la noche para encontrar algo más en el auto y ojalá dar un paso más. A laburar e intentar avanzar un poco más. Fue un buen día. Viniendo de los últimos dos fines de semana que nos costó un poco más, fue un buen paso. Las condiciones más frías nos ayudan a estar un poco más competitivos", señaló.