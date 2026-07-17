Colapinto y el salto de rendimiento tras una destacada jornada en Spa: "Fue un gran día"
El piloto argentino cerró el viernes con sensaciones muy positivas después de finalizar séptimo en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica.
Franco Colapinto terminó la primera jornada del Gran Premio de Bélgica con una sonrisa. El piloto argentino mostró una importante evolución respecto a las últimas competencias y firmó una de sus mejores actuaciones desde que integra Alpine al finalizar séptimo en la segunda práctica libre disputada en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.
Después de cerrar la FP1 en el 15° puesto, el bonaerense dio un salto de calidad en la sesión vespertina y volvió a imponerse sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, consolidándose como el piloto más competitivo de la escudería francesa durante el viernes. El rendimiento también representó una mejora significativa, que venía atravesando fines de semana complicados frente a rivales directos como Racing Bulls y, en menor medida, Audi.
Finalizada la actividad en pista, Colapinto analizó el trabajo realizado por el equipo y destacó los cambios introducidos en la puesta a punto del monoplaza.
Las declaraciones de Franco Colapinto tras un buen viernes en Bélgica
"Fue una buena sesión y un gran día en general. Me sentí un poco más cómodo al principio y estuvo competitivo. Mejor que las últimas dos carreras. Hicimos un par de cambios en el auto que ayudaron y pusieron el auto en una ventana en la que podemos laburar mejor y extraer más potencial. En ese lado, contento. Obvio que hay que seguir trabajando y seguir mejorando, no estamos donde queremos estar", expresó en declaraciones a ESPN.
El argentino remarcó que todavía existe un amplio margen de mejora, aunque valoró el progreso conseguido respecto de las últimas presentaciones del equipo. "Hay mucho por mejorar en el auto. Fue un buen paso. Hay que seguir así. Vamos a trabajar hoy en la noche para encontrar algo más en el auto y ojalá dar un paso más. A laburar e intentar avanzar un poco más. Fue un buen día. Viniendo de los últimos dos fines de semana que nos costó un poco más, fue un buen paso. Las condiciones más frías nos ayudan a estar un poco más competitivos", señaló.
Las estadísticas también respaldaron esa sensación positiva. El séptimo puesto conseguido por Colapinto representó el mejor resultado obtenido por Alpine en una sesión de entrenamientos durante toda la temporada 2026. Hasta este viernes, la mejor actuación del equipo había sido un octavo puesto, logrado por Pierre Gasly en la primera práctica del Gran Premio de Miami y posteriormente igualado por el propio Colapinto durante la FP1 disputada en Austria.
Corre Colapinto el día de la final: días y horarios del Gran Premio de Bélgica
Viernes 17 de julio
- Práctica libre 1: 08.30.
- Práctica libre 2: 12:00.
Sábado 18 de julio
- Práctica libre 3: 07.30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 19 de julio
- Carrera: 10:00.
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