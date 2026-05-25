ARCA: los detalles sobre la recategorización automática que afecta a los monotributistas
ARCA podrá aplicar sanciones y controles a contribuyentes que registren consumos o movimientos bancarios fuera de sus ingresos declarados.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre contribuyentes del monotributo y monitorea ingresos, gastos y movimientos financieros para detectar inconsistencias que puedan derivar en sanciones o recategorizaciones.
El organismo cruza información de cuentas bancarias, facturación, tarjetas, billeteras virtuales y apps de pago para verificar que los ingresos declarados coincidan con la actividad de cada contribuyente. Entre las situaciones que pueden generar alertas están:
- Compras de bienes de alto valor incompatibles con los ingresos declarados
- Gastos elevados en viajes, tarjetas o consumos personales
- Depósitos bancarios por encima de lo facturado
- Movimientos financieros sin justificación
Si detecta irregularidades, puede recategorizar al monotributista, pedir documentación adicional e incluso avanzar con un Reporte de Operación Sospechosa ante la UIF.
Los límites para los gastos en mayo
La ARCA también definió los nuevos montos a partir de los cuales bancos y billeteras virtuales deben informar movimientos financieros. En el caso de las personas físicas, el límite para transferencias y acreditaciones quedó fijado en $50.000.000, mientras que para empresas y personas jurídicas el tope es de $30.000.000.
Los controles del organismo sobre cuentas bancarias y operaciones financieras alcanzan además otros movimientos económicos que pueden quedar bajo supervisión. Estos son los principales umbrales vigentes establecidos por la ARCA:
- Extracciones en efectivo: se informan cuando superan los $10.000.000 mensuales tanto para personas físicas como jurídicas. Antes, cualquier retiro debía ser reportado.
- Saldos bancarios: se notifican montos superiores a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas al cierre de cada mes.
- Plazos fijos: deben informarse cuando exceden los $100.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: el límite también es de $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para empresas.
- Pagos realizados: el umbral se ubica en $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Compras como consumidor final: el tope mensual quedó establecido en $10.000.000.
Desde ARCA remarcan que estos parámetros forman parte del esquema de control financiero y fiscal que busca detectar movimientos inconsistentes dentro del sistema.
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