 ARCA: los detalles sobre la recategorización automática que afecta a los monotributistas

Los controles del organismo sobre cuentas bancarias y operaciones financieras alcanzan además otros movimientos económicos que pueden quedar bajo supervisión. Estos son los principales umbrales vigentes establecidos por la ARCA:

Extracciones en efectivo : se informan cuando superan los $10.000.000 mensuales tanto para personas físicas como jurídicas. Antes, cualquier retiro debía ser reportado.

: se informan cuando superan los $10.000.000 mensuales tanto para personas físicas como jurídicas. Antes, cualquier retiro debía ser reportado. Saldos bancarios : se notifican montos superiores a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas al cierre de cada mes.

: se notifican montos superiores a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas al cierre de cada mes. Plazos fijos : deben informarse cuando exceden los $100.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en jurídicas.

: deben informarse cuando exceden los $100.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en jurídicas. Tenencias en sociedades de bolsa : el límite también es de $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para empresas.

: el límite también es de $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para empresas. Pagos realizados : el umbral se ubica en $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

: el umbral se ubica en $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. Compras como consumidor final: el tope mensual quedó establecido en $10.000.000.

Desde ARCA remarcan que estos parámetros forman parte del esquema de control financiero y fiscal que busca detectar movimientos inconsistentes dentro del sistema.