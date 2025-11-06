Aceiteros acordó un aumento y rompió el cepo salarial del Gobierno: de cuánto es el sueldo básico
El acuerdo prevé además el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de 1.886.748,60 pesos que será liquidada en los meses de enero y febrero de 2026 y una suma retroactiva de 400 mil pesos correspondiente a los meses de septiembre y octubre.
Tras varias rondas de negociación, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) alcanzó un acuerdo en el marco de las paritarias con las cámaras de la Industria Aceitera (Ciara), de Aceites Vegetales de Córdoba (Ciavec) y la de Biocombustibles (Carbio) para actualizar los salarios de los trabajadores.
Así, el salario inicial de un peón del sector llegará a partir del 1° de enero próximo a 2.344.000 pesos.
El acuerdo salarial prevé aumentos progresivos que llevan los salarios iniciales a 2.075.186 pesos en noviembre de 2025 y a 2,1 millones en diciembre próximo hasta llegar a los 2.344.000 de pesos a partir del 1° de enero de 2026 . Sin embargo esta cifra podría hasta duplicarse con el cobro de complementos previstos en el convenio colectivo de trabajo del sector.
Asimismo se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de 1.886.748,60 pesos, que será liquidada en los meses de enero y febrero de 2026. Se trata de un pago extraordinario que acuerdan todos los años desde 2010 y que imputan como participación en las ganancias.
Además, se pagará una suma retroactiva de 400 mil pesos correspondiente a los meses de septiembre y octubre antes del 15 de noviembre de 2025.
La cámara aceitera informó que "este acuerdo consta de dos etapas: el cierre de la paritaria 2025 que respeta la inflación prevista para este año y la paritaria 2026, con aumentos salariales que llegarán en total al 13.8% a aplicarse en etapas durante el próximo año".
Desde el gremio de los Aceiteros advirtieron que, tras 9 horas de debate en este última jornada de negociación, lograron alcanzar un acuerdo que "asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión".
"Logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical, con un gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de las y los trabajadores", advirtieron.
