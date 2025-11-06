Aceiteros acordó un aumento y rompió el cepo salarial del Gobierno: de cuánto es el sueldo básico

La cámara aceitera informó que "este acuerdo consta de dos etapas: el cierre de la paritaria 2025 que respeta la inflación prevista para este año y la paritaria 2026, con aumentos salariales que llegarán en total al 13.8% a aplicarse en etapas durante el próximo año".

Desde el gremio de los Aceiteros advirtieron que, tras 9 horas de debate en este última jornada de negociación, lograron alcanzar un acuerdo que "asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión".

"Logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical, con un gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de las y los trabajadores", advirtieron.