ARCA: los monotributistas que no deberán pagar el impuesto en noviembre
La ARCA informó que los contribuyentes que reúnan el requisito podrán gozar de una bonificación del 100% en el impuesto Monotributo.
En su sitio web oficial, la ARCA(Agencia de Recaudación y Control Aduanero) explica que los propietarios de inmuebles alquilados deben registrarse y cumplir con las obligaciones correspondientes como locadores. Además, el organismo ofrece una bonificación del 100% en el impuesto Monotributo para quienes cumplan con los requisitos establecidos.
Es importante recordar que la cuota mensual del Monotributo se calcula según los ingresos anuales del contribuyente. Todas las categorías incluyen actividades como alquileres, prestación de servicios y venta de bienes muebles. La cuota cubre no solo el componente impositivo, sino también los aportes a la obra social y la jubilación, asegurando que el cumplimiento del régimen sea integral y accesible para todos los monotributistas registrados en ARCA.
El requisito para no pagar el impuesto en noviembre
Los contribuyentes del Monotributo que alquilen propiedades podrán acceder a la bonificación del 100% de la cuota de este impuesto, siempre que cumplan ciertos requisitos establecidos por la ARCA. La medida busca fomentar la formalización de los contratos de alquiler y garantizar mayor transparencia fiscal en el sector.
Los requisitos son:
- Registrar los contratos en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los 15 días posteriores a la firma.
- Estar inscriptos en el Monotributo bajo la actividad de alquileres.
- No poseer más de tres propiedades.
- No superar los ingresos máximos de la categoría K del Monotributo ($94.805.682,90 anuales).
Además del descuento total en la cuota del Monotributo, quienes cumplan con estos criterios podrán acceder a otros beneficios fiscales. Entre ellos, se encuentra la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias aplicable a los ingresos derivados de los alquileres y la posibilidad de deducir un 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.
Estas medidas buscan incentivar la formalización de los contratos de alquiler, mejorar la recaudación y otorgar ventajas económicas a los pequeños y medianos propietarios, promoviendo un marco legal más claro y beneficioso para todos los actores involucrados en el mercado inmobiliario.
Escalas vigentes en el monotributo
- Categoría A:$8.992.597,87.
- Categoría B: $13.175.201,52.
- Categoría C: $18.473.166,15.
- Categoría D: $22.934.610,05.
- Categoría E: $26.977.793,60.
- Categoría F: $33.809.379,57.
- Categoría G: $40.431.835,35.
- Categoría H: $61.344.853,64.
- Categoría I: $68.664.410,05.
- Categoría J: $78.632.948,76.
- Categoría K: $94.805.682,90.
