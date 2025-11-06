 ARCA: los monotributistas que no deberán pagar el impuesto en noviembre

Es importante recordar que la cuota mensual del Monotributo se calcula según los ingresos anuales del contribuyente. Todas las categorías incluyen actividades como alquileres, prestación de servicios y venta de bienes muebles. La cuota cubre no solo el componente impositivo, sino también los aportes a la obra social y la jubilación, asegurando que el cumplimiento del régimen sea integral y accesible para todos los monotributistas registrados en ARCA.