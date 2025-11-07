Advierten que Argentina podría perder capacidad productiva con el "Plan Motosierra" de Javier Milei

oecd

"Además, este modelo enfrenta importantes desafíos de implementación, especialmente considerando la larga trayectoria industrial de Argentina y las capacidades productivas acumuladas, que corren el riesgo de verse debilitadas en lugar de aprovechadas bajo la trayectoria actual", se lee en el texto.

Sin embargo, los autores también concedieron que "la consolidación fiscal y el fin del financiamiento monetario redujeron significativamente la inflación desde 2024", y que "los esfuerzos de estabilización incluyeron ajustes fiscales focalizados para mejorar la eficiencia del gasto público, principalmente mediante recortes discrecionales en la inversión de capital".

Lo que ocurre es que todas las desregulaciones planteadas en la Ley Bases y los próximos pasos del Gobierno en materia económica incluyen mantener el régimen de bandas cambiarias para el dólar y desarrollar incentivos para empresas multinacionales para invertir en el país.

"Estas reformas resultan relevantes ante los bajos niveles históricos de inversión extranjera directa, aún concentrada en sectores manufactureros altamente protegidos. Al mejorar la estabilidad macroeconómica e incentivar la inversión a gran escala, Argentina sienta las bases para una estructura productiva más dinámica y diversificada", sentenciaron desde la OCDE.