Cómo quedaría conformada la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni: ojo de halcón y poder renovado

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni, pero no como legislador sino como nueva mano derecha en la Casa Rosada. Cuál será el rol del otrora vocero.
Manuel Adorni se mostró como un personaje versátil y siempre listo para aportar al proyecto de Javier Milei, casi desde la militancia en redes sociales. Lo que empezó como una aventura como vocero presidencial mutó hasta convertirse en el flamante Jefe de Gabinete, que ahora prepara su propio equipo de trabajo.
La carrera de Manuel Adorni en la gestión pública puede resumirse en su trabajo y alineamiento total con los hermanos Javier y Karina Milei, y para la segunda mitad del mandato presidencial asumirá el rol de Jefe de Gabinete con un equipo que podría estar seleccionado por la secretaria General de la Presidencia.
Más valioso que en la Legislatura porteña será el rol de Adorni en la Casa Rosada, y para la semana que viene el Gobierno debería tener listo su propio Gabinete, que podría incluir a Aimé “Meme” Vázquez, consultora y especialista en Ciencias de la Comunicación y actual mano derecha del exvocero presidencial.
Ella sería la encargada de representar al Jefe de Gabinete en las reuniones donde habrá otras caras conocidas del Gobierno, como el asesor presidencial Santiago Caputo.
Además de Vázquez se podría incorporar también al actual subsecretario de Prensa, Javier Lanari, que será el sucesor de Manuel Adorni como vocero presidencial y jefe de la Secretaría de Comunicación y Medios. El área pasaría a formar parte de la estructura de Jefatura de Gabinete, informó Infobae.
En rigor Manuel Adorni es el tercer jefe de Gabinete de Javier Milei, después del efímero Nicolás Posse y el reciente Guillermo Francos, que se lució más en las negociaciones parlamentarias que en la Casa Rosada.
Durante la gestión de Guillermo Francos se creó la vicejefatura de Gabinete Ejecutiva, que fue donde puso a José “Cochi” Rolandi, traído por Posse por su perfil técnico y sobreviviente de todos los cambios posteriores.
Por ahora la Secretaría de Asuntos Estratégicos está vacante dada la renuncia de José Luis Vila, hombre de Guillermo Francos, mientras que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología todavía figura en manos de Darío Genua, que entró a Casa Rosada con Posse.
Así como renunció Vila también Oscar Moscariello dio un paso al costado como subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, y tampoco se sabe quién lo reemplazará en la gestión Adorni.
