Cómo quedaría conformada la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni: ojo de halcón y poder renovado

adorni

En rigor Manuel Adorni es el tercer jefe de Gabinete de Javier Milei, después del efímero Nicolás Posse y el reciente Guillermo Francos, que se lució más en las negociaciones parlamentarias que en la Casa Rosada.

Durante la gestión de Guillermo Francos se creó la vicejefatura de Gabinete Ejecutiva, que fue donde puso a José “Cochi” Rolandi, traído por Posse por su perfil técnico y sobreviviente de todos los cambios posteriores.

Por ahora la Secretaría de Asuntos Estratégicos está vacante dada la renuncia de José Luis Vila, hombre de Guillermo Francos, mientras que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología todavía figura en manos de Darío Genua, que entró a Casa Rosada con Posse.

Así como renunció Vila también Oscar Moscariello dio un paso al costado como subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, y tampoco se sabe quién lo reemplazará en la gestión Adorni.