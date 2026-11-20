Aumento del 2,2% y cálculo del aguinaldo

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, así como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), también se beneficiarán con la movilidad del 2,2%. La PUAM pasará a tener un haber base de $363.143,96 (el 80% de la mínima), mientras que las PNC por invalidez y vejez alcanzarán los $317.750,96 (el 70% de la mínima). Ambas prestaciones percibirán su medio aguinaldo correspondiente y el refuerzo de $70.000.