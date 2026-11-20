Jubilados y pensionados de ANSES: el aumento que recibirán durante diciembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el duodécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 2,2%.
Aumento del 2,2% y cálculo del aguinaldo
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, así como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), también se beneficiarán con la movilidad del 2,2%. La PUAM pasará a tener un haber base de $363.143,96 (el 80% de la mínima), mientras que las PNC por invalidez y vejez alcanzarán los $317.750,96 (el 70% de la mínima). Ambas prestaciones percibirán su medio aguinaldo correspondiente y el refuerzo de $70.000.
Las PNC para Madres de 7 hijos ascenderán a $453.929,95 de haber base, sumado su medio aguinaldo de $226.964,97 y el bono de $70.000, totalizando aproximadamente $750.894,92 brutos, a lo que se pueden sumar los $149.425 de la Tarjeta Alimentar si cuentan con hijos menores de 14 años. Todas estas prestaciones conservarán la cobertura médica gratuita de PAMI o Incluir Salud.
Fechas de cobro y continuidad del bono
Las Pensiones No Contributivas tendrán un cronograma de pago concentrado en los primeros tres días hábiles de diciembre, con fechas específicas según el último dígito del DNI. Los titulares de la PUAM cobrarán según el mismo esquema que las jubilaciones del primer tramo, abarcando del 9 al 16 de diciembre según la terminación del documento.
La continuidad del bono extraordinario de $70.000 para diciembre aún no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno, a pesar de que este refuerzo se paga desde marzo de 2024. Si se mantiene sin modificaciones, el ingreso bruto total para los jubilados de mínima, sumando haber actualizado, aguinaldo y bono, alcanzaría los $750.695. El monto neto de bolsillo, tras aplicar los descuentos del 3% para el PAMI, se estima en unos $730.275.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario