ANSES confirmó cuándo cobrarán los jubilados y pensionados el medio aguinaldo en diciembre de 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el duodécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró que la denominada Reparación Histórica reflejada en las liquidaciones del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2026 no constituye un bono navideño ni un beneficio extraordinario otorgado de forma reciente, sino la porción reglamentaria del aguinaldo calculada sobre el haber reajustado de quienes suscribieron acuerdos transaccionales bajo la Ley 27260.
Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, integrando tanto la jubilación ordinaria como el suplemento de actualización previsional, mientras que el acceso al detalle de la liquidación podrá auditarse de forma individual a través de la plataforma oficial Mi ANSES.
Cuándo cobran los jubilados del primer intervalo
El primer tramo de jubilaciones y pensiones comenzará el miércoles 9 de diciembre y concluirá el miércoles 16. El calendario reúne varias terminaciones de documentos durante las últimas dos jornadas de ese grupo.
DNI terminado en / Fecha de inicio de pago
- 0 Miércoles 9 de diciembre
- 1 Jueves 10 de diciembre
- 2 Viernes 11 de diciembre
- 3 Lunes 14 de diciembre
- 4, 5 y 6 Martes 15 de diciembre
- 7, 8 y 9: Miércoles 16 de diciembre
Las fechas para el segundo intervalo
Los beneficiarios cuyos haberes superen el límite del primer intervalo cobrarán desde el jueves 17 hasta el miércoles 23 de diciembre.
DNI terminado en / Fecha de inicio de pago
- 0 y 1 Jueves 17 de diciembre
- 2 y 3 Viernes 18 de diciembre
- 4 y 5 Lunes 21 de diciembre
- 6 y 7 Martes 22 de diciembre
- 8 y 9 Miércoles 23 de diciembre
Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas
El calendario de las Pensiones No Contributivas (PNC) concentra sus fechas de inicio de pago en tres jornadas:
DNI terminado en / Fecha de inicio de pago
- 0 y 1: Miércoles 9 de diciembre
- 2 y 3 Jueves 10 de diciembre
- 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Viernes 11 de diciembre
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