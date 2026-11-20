DNI terminado en / Fecha de inicio de pago

0 y 1 Jueves 17 de diciembre

2 y 3 Viernes 18 de diciembre

4 y 5 Lunes 21 de diciembre

6 y 7 Martes 22 de diciembre

8 y 9 Miércoles 23 de diciembre

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

El calendario de las Pensiones No Contributivas (PNC) concentra sus fechas de inicio de pago en tres jornadas:

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