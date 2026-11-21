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Mediciones de consumo y presión sobre los comercios

Los relevamientos de consumo masivo reflejan el retroceso de las compras cotidianas: se registró una baja del 1% mensual en septiembre y del 1,2% interanual (con una caída acumulada del 2,7% en los primeros nueve meses), mientras que el informe de la Canasta de Consumo marcó un descenso interanual del 5,8% en el bimestre agosto-septiembre, tras el 1,6% de julio-agosto. En productos impulsivos como golosinas y snacks, se reportaron caídas del 12% en abril y del 5,3% en agosto, y en el canal de kioscos y comercios tradicionales una baja acumulada del 2,7% hasta agosto con un rebote mensual del 2,3% en septiembre.