Cerraron más de 53.000 kioscos en tres años: qué productos dejaron de venderse y qué es lo que busca la gente
El sector advierte una caída histórica de ventas y cambios en el consumo, con más promociones y venta de cigarrillos sueltos.
Más de 53.000 kioscos cerraron en todo el país en los últimos tres años, a un ritmo de unos 50 locales por día, en un escenario de caída de ventas que desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina califican como histórico y solo comparable con 2001.
De acuerdo con el vicepresidente de UKRA, Ernesto Acuña, el parque pasó de unos 112.000 kioscos activos hace tres años a menos de 59.000 en la actualidad, un cuadro al que definió como "alarmante" y que no logró revertirse este año pese al impulso de las figuritas del Mundial.
Qué productos cayeron y cómo cambió el mostrador
Claudio Páez, kiosquero de Almagro con 14 años en el rubro, señaló que las ventas cayeron 40% interanual y que el público se vuelca casi exclusivamente a promociones y ofertas, dejando las marcas en un segundo plano.
Según detalló el comerciante, se desplomaron los llamados "gastos hormiga" y dejaron de venderse productos como los chocolates tableta de 300 gramos, los bombones tipo Ferrero Rocher, las gomitas y las bolsas de caramelos. En cambio, indicó que creció la venta de cigarrillos sueltos y que tienen salida artículos en promoción, como turrones a cuatro por $1.000 o alfajores triples a dos por $2.000.
Mediciones de consumo y presión sobre los comercios
Los relevamientos de consumo masivo reflejan el retroceso de las compras cotidianas: se registró una baja del 1% mensual en septiembre y del 1,2% interanual (con una caída acumulada del 2,7% en los primeros nueve meses), mientras que el informe de la Canasta de Consumo marcó un descenso interanual del 5,8% en el bimestre agosto-septiembre, tras el 1,6% de julio-agosto. En productos impulsivos como golosinas y snacks, se reportaron caídas del 12% en abril y del 5,3% en agosto, y en el canal de kioscos y comercios tradicionales una baja acumulada del 2,7% hasta agosto con un rebote mensual del 2,3% en septiembre.
A la merma en el volumen de compras se suman el peso de los alquileres, las tarifas y los costos fijos, junto con la competencia de cadenas, franquicias y la venta de golosinas, bebidas o cigarrillos en farmacias, heladerías y supermercados chinos, lo que llevó a UKRA a reclamar leyes de proximidad y exclusividad para el sector.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario