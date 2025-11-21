Bonos en dólares y ADRs caen y el Riesgo País sube a la zona de los 650 puntos

Vale recordar que este salvataje es clave para el Gobierno de Javier Milei, en pos de su objetivo de fortalecer las expectativas, reducir el riesgo país y regresar pronto a los mercados internacionales de deuda. Luego del contundente triunfo en las elecciones legislativas, el oficialismo consiguió el músculo político que buscaba para encarar su plan de reformas y profundizar su rumbo económico. Pero este último rumor vuelve a inyectar cierta incertidumbre sobre esta hoja de ruta.

Milei Caputo

En tanto, con el objetivo de aumentar la liquidez del sistema financiero, el Banco Central de República Argentina (BCRA) decidió el jueves volver a bajar, a partir de diciembre, los encajes obligatorios que deben cumplir los bancos.

Cabe aclarar que este viernes hay negociaciones en el mercado bursátil argentino, pero no habrá liquidación. Las operaciones T+1 de este 21/11 se liquidarán el martes 25/11, según informó Byma. El lunes 24/11 no habrá ningún tipo de operación por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.