Economía licita más deuda en pesos y en dólares: lo que deben saber los inversores

La recepción de ofertas se llevará a cabo el miércoles 26 entre las 10:00 y las 15:00 horas, mientras que la liquidación de los títulos adjudicados tendrá lugar el viernes 28 de noviembre (T+2).

Para los inversores minoristas (personas humanas o jurídicas), el tramo no competitivo permite participar por montos de hasta $50.000.000 en los títulos en pesos o USD 50.000 en los denominados en dólares, asegurando la tasa de corte que se defina en la licitación.

Todos los instrumentos licitados por Economía

luis caputo ministerio de economia Ministro Luis Caputo.

En Pesos a Tasa Fija (LECAPs y BONCAPs):

Bono T13F6: Vencimiento 13/02/2026 (Reapertura)

Letra S30A6: Vencimiento 30/04/2026 (Reapertura)

Letra S30O6: Vencimiento 30/10/2026 (Reapertura)

Bono T30A7: Vencimiento 30/04/2027 (Reapertura)

En Pesos a Tasa Variable:

Nueva Letra TAMAR: Vencimiento 30/04/2026. Se licita mediante margen sobre la tasa de referencia.

En Pesos ajustados por CER (Inflación):

Nueva LECER: A descuento, vencimiento 29/05/2026.

Bono TZXO6: Cero cupón, vencimiento 30/10/2026 (Reapertura).

Nuevo BONCER: Cero cupón, vencimiento 30/04/2027.

En Dólares (Dollar Linked):

Letra D30A6: Cero cupón, vencimiento 30/04/2026 (Reapertura).

Nuevo Bono: Cero cupón, vencimiento 30/11/2026.