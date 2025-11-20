Economía licita más deuda en pesos y en dólares: lo que deben saber los inversores
El 26 de noviembre próximo, la cartera conducida por Luis Caputo lanzará un llamado a licitación para tomar nueva deuda a través de diversos instrumentos.
Necesitado de liquidez, el Gobierno Nacional anunció a través de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, un nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro Nacional para el próximo miércoles 26 de noviembre.
La nueva oferta incluye títulos en pesos a tasa fija, ajustables por CER (inflación), vinculados al dólar y el debut de un instrumento a tasa variable: la emisión de la Nueva Letra del Tesoro a tasa TAMAR con vencimiento en abril de 2026.
Este título rendirá en función de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de $1.000 millones (tasa BADLAR/TAMAR promedio de bancos privados).
TAMAR es una tasa de interés mayorista publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo de grandes montos (esto es, $1.000 millones o más). La BADLAR, en tanto, es la tasa de interés promedio que pagan los bancos privados por depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días por montos superiores al millón de pesos.
En concreto, el menú de instrumentos a licitar por Economía fue diseñado por el equipo económico para captar liquidez tanto en moneda local como en divisa estadounidense, con vencimientos que se extienden desde 2026 hasta 2027.
La recepción de ofertas se llevará a cabo el miércoles 26 entre las 10:00 y las 15:00 horas, mientras que la liquidación de los títulos adjudicados tendrá lugar el viernes 28 de noviembre (T+2).
Para los inversores minoristas (personas humanas o jurídicas), el tramo no competitivo permite participar por montos de hasta $50.000.000 en los títulos en pesos o USD 50.000 en los denominados en dólares, asegurando la tasa de corte que se defina en la licitación.
Todos los instrumentos licitados por Economía
En Pesos a Tasa Fija (LECAPs y BONCAPs):
- Bono T13F6: Vencimiento 13/02/2026 (Reapertura)
- Letra S30A6: Vencimiento 30/04/2026 (Reapertura)
- Letra S30O6: Vencimiento 30/10/2026 (Reapertura)
- Bono T30A7: Vencimiento 30/04/2027 (Reapertura)
En Pesos a Tasa Variable:
- Nueva Letra TAMAR: Vencimiento 30/04/2026. Se licita mediante margen sobre la tasa de referencia.
En Pesos ajustados por CER (Inflación):
- Nueva LECER: A descuento, vencimiento 29/05/2026.
- Bono TZXO6: Cero cupón, vencimiento 30/10/2026 (Reapertura).
- Nuevo BONCER: Cero cupón, vencimiento 30/04/2027.
En Dólares (Dollar Linked):
- Letra D30A6: Cero cupón, vencimiento 30/04/2026 (Reapertura).
- Nuevo Bono: Cero cupón, vencimiento 30/11/2026.
