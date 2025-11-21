Un año después: cómo se diluyó el valor del billete de $20.000 por la inflación

El transporte público también refleja esta tendencia. En noviembre de 2023, el boleto de colectivo más económico del AMBA tenía un precio de $371,13, por lo que el billete de máxima denominación alcanzaba para 53,8 viajes. Hoy ese pasaje cuesta $494,83 y permite pagar apenas 40,4 boletos, una disminución del 24,9%.

Al reunir todos estos ejemplos, surge un diagnóstico contundente: el billete de $20.000 perdió cerca de un 30% de su poder de compra en su primer año de vida. Aunque su llegada buscaba facilitar las transacciones frente a una inflación elevada, la dinámica de precios lo fue desvalorizando velozmente, del mismo modo que afecta al resto del circulante, solo que en su caso el proceso ocurrió en un lapso mucho más corto.