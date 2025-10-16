Alerta de ANSES: el mensaje que preocupa a miles de pensionados

“No pudimos pagarte tu prestación porque en el mes consultado se detectó un problema con tu jubilación o pensión y no fue posible realizar el pago de la asignación.”

Este aviso no implica necesariamente la pérdida del beneficio, sino que indica que hay una irregularidad o incompatibilidad que debe ser verificada por el organismo. Hasta que se resuelva, el pago se bloquea temporalmente.

Código 32128: qué es y por qué aparece

El código 32128 señala que la jubilación, pensión o asignación no pudo abonarse por incumplimiento de las normativas vigentes de ANSES.

Este error puede afectar no solo a pensionados, sino también a quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, PUAM o Pensiones No Contributivas (PNC).

Entre las causas más frecuentes que generan el código 32128 se encuentran:

Incompatibilidad entre prestaciones: por ejemplo, no es compatible cobrar una Pensión No Contributiva y AUH al mismo tiempo.

por ejemplo, no es compatible cobrar una Pensión No Contributiva y AUH al mismo tiempo. Jubilación o pensión de un familiar directo : si el padre, madre o tutor del menor comenzó a cobrar una jubilación, puede faltar la certificación negativa que impide la duplicidad de beneficios.

: si el padre, madre o tutor del menor comenzó a cobrar una jubilación, puede faltar la certificación negativa que impide la duplicidad de beneficios. Falta de documentación actualizada : no haber presentado certificados escolares, médicos o de convivencia en tiempo y forma.

: no haber presentado certificados escolares, médicos o de convivencia en tiempo y forma. Datos desactualizados en Mi ANSES: cambios en la situación laboral, ingresos o familiar que no se informaron al sistema.

Qué hacer si ANSES informa que no pudo pagarte

Aunque el mensaje genera preocupación, la solución es sencilla y puede gestionarse sin perder el beneficio.

ANSES recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Verificar la situación en Mi ANSES

Ingresar a mi.anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Revisar las secciones “Liquidaciones” y “Asignaciones” para identificar el código de error.

Actualizar los datos personales y familiares: dirección, escolaridad de los hijos, ingresos o estado civil.

2. Hacer un reclamo virtual

Acceder al apartado Atención Virtual en el sitio de ANSES.

Seleccionar la opción “Reclamo por Asignación” e indicar el código 32128.

Adjuntar documentación que respalde la situación (por ejemplo, certificados médicos, escolares o negativos).

3. Contactar a ANSES

Llamar al 130, la línea gratuita de ANSES (de lunes a viernes, de 8 a 15).

O bien, solicitar un turno presencial desde Mi ANSES para resolver el problema directamente en una oficina.

El tiempo estimado de resolución es de 10 a 15 días hábiles, y el pago suele realizarse de forma retroactiva una vez regularizada la situación.