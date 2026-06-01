Por errores de ortografía y repudio masivo, Manuel Adorni borró dos veces un tuit sobre el Hospital Garrahan

Los errores de Manuel Adorni que forzaron las idas y vueltas

En el mensaje original, Adorni compartió el afiche promocional de la pieza audiovisual junto a una de sus habituales frases de cierre. No obstante, el texto contenía fallas de redacción impropias de la comunicación institucional:

Primer intento: El jefe de ministros redactó erróneamente el nombre de la prestigiosa institución médica, escribiendo "Garraham" (con "m" final) en lugar de Garrahan. Tras las burlas y correcciones inmediatas en las redes, procedió a borrar el tuit.

Segundo intento: Al intentar corregir el error geográfico e institucional, Adorni volvió a postear el anuncio pero sumó un nuevo blooper ortográfico: escribió "quizo" con "z", en lugar de "quiso".

El texto que finalmente terminó desapareciendo de su perfil rezaba: “La verdadera historia del Hospital Garrahan: cómo fue que durante el año 2025 la vieja política quiso usarlo como excusa para terminar con el Gobierno. Fin”.

image Manuel Adorni borró dos veces un tuit sobre el Hospital Garrahan

El rechazo de la comunidad médica del Hospital Garrahan

Más allá de los tropiezos gramaticales, lo que verdaderamente caldeó el clima digital fue el fuerte cruce y el repudio generalizado que desató el trasfondo del mensaje entre los trabajadores del establecimiento.

Médicos, enfermeros y personal administrativo del nosocomio consideraron una "provocación" que el Gobierno catalogue la crisis sanitaria y las protestas por falta de insumos y recomposición de ingresos del 2025 como un simple "intento de la vieja política para terminar con el Gobierno".

Tras las sucesivas eliminaciones de los tuits, desde el entorno del jefe de Gabinete optaron por el silencio, mientras que el arco gremial del hospital público mantiene el estado de alerta ante el próximo estreno del polémico documental.

reclamos garrahan 2 Los trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron a Manuel Adorni.

En tanto, la respuesta de los representantes sindicales no se hizo esperar. Gerardo “Pino” Oroz, delegado de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Garrahan, calificó al jefe de Gabinete como un "personaje completamente desacreditado" y denunció que la película intenta "presentar una imagen hostil a la gran lucha" que los trabajadores dieron en 2025 para obtener mejoras salariales y defender la institución.

“Los trabajadores del Hospital Garrahan nos amanecimos hoy con la presentación, el anuncio por parte del jefe de Gabinete Adorni de una película que lanzaría en el día miércoles, donde se presenta, obviamente, una imagen completamente hostil a la gran lucha que desarrollaron los trabajadores el año pasado en el Hospital Garrahan, lucha que permitió entre otras cosas un aumento de salario y que se desarrolló en el marco de la defensa del hospital”, sostuvo en diálogo con PERFIL.