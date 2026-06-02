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ANSES: la importancia de tener la Clave de Seguridad Social

Economía

Un código único e intransferible que permite a los ciudadanos acceder a la plataforma y realizar trámites online de forma segura.

La importancia de tener la Clave de Seguridad Social.

La importancia de tener la Clave de Seguridad Social.

La Clave de Seguridad Social de ANSES es un código único e intransferible que permite a los ciudadanos acceder a la plataforma de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y realizar trámites online de forma segura.

Ya sea que necesites crear, cambiar o recuperar tu clave, el proceso es sencillo y podés hacerlo en pocos pasos desde la web de ANSES.

Qué es la Clave de Seguridad Social de ANSES

Esta clave es fundamental para proteger los datos personales y operar en el sitio web de ANSES. Con ella, se pueden realizar trámites como:

  • Consultar prestaciones y beneficios.
  • Solicitar turnos y certificados.
  • Gestionar declaraciones y documentos.
  • Acceder a información personal de manera segura.

Cómo crear la Clave de Seguridad Social

Si necesitas generar tu Clave de Seguridad Social por primera vez, seguí estos pasos:

1- Ingresá a la web de ANSES y hacé clic en la opción "MI ANSES".

2- Seleccioná la opción "Crear/olvido".

3- Leé y aceptá las políticas de seguridad para continuar.

4- Ingresá tu número de CUIL y respondé si residís en Argentina. Luego, completá el código CAPTCHA.

5- Completá el formulario con tus datos personales (nombre, DNI, CUIL, fecha de nacimiento, email y teléfono).

6- Elegí una clave segura, con entre 8 y 15 caracteres combinando números y letras.

7- Hacé clic en "Crear clave" y confirmá el proceso.

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