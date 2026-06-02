ANSES: la importancia de tener la Clave de Seguridad Social

Cómo crear la Clave de Seguridad Social

Si necesitas generar tu Clave de Seguridad Social por primera vez, seguí estos pasos:

1- Ingresá a la web de ANSES y hacé clic en la opción "MI ANSES".

2- Seleccioná la opción "Crear/olvido".

3- Leé y aceptá las políticas de seguridad para continuar.

4- Ingresá tu número de CUIL y respondé si residís en Argentina. Luego, completá el código CAPTCHA.

5- Completá el formulario con tus datos personales (nombre, DNI, CUIL, fecha de nacimiento, email y teléfono).

6- Elegí una clave segura, con entre 8 y 15 caracteres combinando números y letras.

7- Hacé clic en "Crear clave" y confirmá el proceso.