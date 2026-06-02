ANSES: la importancia de tener la Clave de Seguridad Social
Un código único e intransferible que permite a los ciudadanos acceder a la plataforma y realizar trámites online de forma segura.
La Clave de Seguridad Social de ANSES es un código único e intransferible que permite a los ciudadanos acceder a la plataforma de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y realizar trámites online de forma segura.
Ya sea que necesites crear, cambiar o recuperar tu clave, el proceso es sencillo y podés hacerlo en pocos pasos desde la web de ANSES.
Qué es la Clave de Seguridad Social de ANSES
Esta clave es fundamental para proteger los datos personales y operar en el sitio web de ANSES. Con ella, se pueden realizar trámites como:
- Consultar prestaciones y beneficios.
- Solicitar turnos y certificados.
- Gestionar declaraciones y documentos.
- Acceder a información personal de manera segura.
Cómo crear la Clave de Seguridad Social
Si necesitas generar tu Clave de Seguridad Social por primera vez, seguí estos pasos:
1- Ingresá a la web de ANSES y hacé clic en la opción "MI ANSES".
2- Seleccioná la opción "Crear/olvido".
3- Leé y aceptá las políticas de seguridad para continuar.
4- Ingresá tu número de CUIL y respondé si residís en Argentina. Luego, completá el código CAPTCHA.
5- Completá el formulario con tus datos personales (nombre, DNI, CUIL, fecha de nacimiento, email y teléfono).
6- Elegí una clave segura, con entre 8 y 15 caracteres combinando números y letras.
7- Hacé clic en "Crear clave" y confirmá el proceso.
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