Alerta: la deuda de familias con billeteras virtuales alcanza niveles récord y se dispara la mora

Este fenómeno responde a la facilidad de acceso que ofrecen las plataformas digitales, que muchas veces funcionan como la única vía de financiamiento para sectores que no califican en la banca tradicional, pero que a su vez manejan tasas de interés más elevadas.

El mercado financiero mira con atención estos indicadores, ya que el volumen de deuda con problemas de cobro podría generar un endurecimiento en las condiciones de otorgamiento de nuevos créditos para 2026.

Con un stock de deuda que sigue creciendo por encima de la inflación en ciertos segmentos, el desafío para el sistema fintech será equilibrar la inclusión financiera con la sostenibilidad de su cartera de clientes.