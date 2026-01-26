Alerta: la deuda de familias con billeteras virtuales alcanza niveles récord y se dispara la mora
Al cierre de 2025, los compromisos financieros de los hogares representan el 140% de sus ingresos mensuales.
La salud financiera de las familias argentinas atraviesa un momento crítico. Según los últimos datos procesados al cierre de 2025, el nivel de endeudamiento de los hogares alcanzó un pico histórico, impulsado principalmente por el acceso a créditos a través de billeteras virtuales y entidades no bancarias.
Hoy, una familia promedio debe el equivalente a casi un sueldo y medio (140% de sus ingresos) para cubrir sus compromisos financieros.
De acuerdo con un informe de la consultora EcoGo, el deterioro en la capacidad de pago es evidente. La mora en los préstamos otorgados por billeteras digitales y entidades financieras no bancarias escaló al 21,4% en noviembre, reflejando una dificultad creciente para cumplir con las cuotas en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.
La situación es aún más grave cuando se analiza la calidad de la deuda:
- Deuda total bajo análisis: $12,6 billones.
- En situación irregular: $2,7 billones presentan problemas de repago.
- Créditos irrecuperables: $810.000 millones ya se consideran oficialmente incobrables.
El salto en la tasa de incobrabilidad es notable: los créditos irrecuperables subieron al 6,4%, lo que representa más del doble de lo registrado apenas un año atrás.
Este fenómeno responde a la facilidad de acceso que ofrecen las plataformas digitales, que muchas veces funcionan como la única vía de financiamiento para sectores que no califican en la banca tradicional, pero que a su vez manejan tasas de interés más elevadas.
El mercado financiero mira con atención estos indicadores, ya que el volumen de deuda con problemas de cobro podría generar un endurecimiento en las condiciones de otorgamiento de nuevos créditos para 2026.
Con un stock de deuda que sigue creciendo por encima de la inflación en ciertos segmentos, el desafío para el sistema fintech será equilibrar la inclusión financiera con la sostenibilidad de su cartera de clientes.
