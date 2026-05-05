Capital Humano negó deudas y apuntó contra el Hospital de Clínicas: "Fondos adicionales"

"El pedido implicaría que queden apenas 4.391 millones de pesos para el resto de los hospitales universitarios del país", indicaron desde el Gobierno, al tiempo que advirtieron que se trata de recursos que deben distribuirse entre todas las instituciones del sistema.

En esa línea, Capital Humano consideró "inadmisible" que una universidad intente apropiarse de una porción mayoritaria del presupuesto mediante "amenazas de medidas de fuerza", y remarcó que la partida corresponde al conjunto del sistema universitario nacional.

El cruce se da en un contexto de creciente conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas por el financiamiento, en particular en áreas sensibles como la salud, donde los hospitales universitarios cumplen un rol clave en la atención y formación de profesionales.

director hospital de clinicas

Ajuste el Hospital de Clínicas

El director del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Marcelo Melo, denunció este martes que en los últimos cuatro meses no recibieron un solo peso de financiamiento "y eso pone en jaque y posiblemente en un mes y medio vamos a estar con un problema serio para que el hospital siga funcionando".

En diálogo con C5N, Melo denunció la "poca importancia" que el gobierno de Milei le da a la salud y educación públicas. En ese sentido advirtió que "estamos con un retraso salarial del 50%".

Y siguió: "para ponerlo en números la línea de pobreza de una familia es de 2,2 millones de pesos... el 80% del personal del Hospital, médicos, residentes, enfermeros, técnicos cobran por debajo de ese valor. Un médico residente cobra 1,5 millones de pesos, un enfermero cobra 1,1 millones, la gente de limpieza cobra un millón de pesos. O sea, lamentablemente estamos manejando un hospital en el que la gente que se dedica a cuidar gente, no está cuidada, simplemente porque están cobrando salarios que no le permiten mantener una familia dignamente".

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Melo advirtió también que se está viviendo "una tormenta perfecta" porque a la par del ajuste se da una afluencia récord de pacientes debido a la cada vez mayor cantidad de personas que se quedan sin obra social o prepaga debido a la destrucción de puestos de trabajo formales.

Durante el primer cuatrimestre del año el gobierno libertario no ejecutó ni un peso correspondiente a la planilla “Hospitales” del presupuesto nacional, que contempla un total de 80 mil millones de pesos destinados a las universidades. De ese total, al menos un tercio debería haberse transferido entre enero y abril

La red hospitalaria de la UBA está integrada por seis instituciones clave: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

En conjunto, estos centros atienden a más de 700 mil pacientes al año, por lo que la falta de financiamiento impacta directamente en la prestación de servicios esenciales, el mantenimiento edilicio y la compra de insumos.

milei motosierra

Desde la universidad sostuvieron que mantener “pisada” la partida presupuestaria no solo afecta a sus hospitales, sino también a los de otras casas de estudio nacionales.

Las autoridades universitarias recordaron además que la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso para que la Corte Suprema suspenda artículos clave de la norma, vinculados a la asignación de recursos. El Poder Ejecutivo argumentó que la medida judicial implicaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, al obligar a realizar gastos sin financiamiento específico y poner en riesgo el equilibrio fiscal.

Comunicado