Alivio tras el temporal en la Costa: el Banco Nación otorgará ayuda financiera a personas y empresas afectadas

El esquema incluye beneficios adicionales para las líneas de crédito vinculadas a cartera haberes, préstamos previsionales y cartera abierta, con una bonificación de seis puntos porcentuales anuales en los primeros tramos de las nuevas operaciones.

En el caso de las MiPyMEs afectadas por el temporal, el Banco Nación habilitó la posibilidad de que puedan solicitar renovar o postergar deudas ya existentes y acceder a nuevos créditos de hasta 100 millones de pesos por cliente. De ese total, hasta 50 millones podrán destinarse específicamente a capital de trabajo.

Según detalló la entidad, los financiamientos para inversiones podrán extenderse hasta 60 meses, mientras que las líneas destinadas a capital de trabajo tendrán plazos de hasta 36 meses. En las prórrogas se mantendrá la tasa de interés original y, para los nuevos préstamos, se aplicará una bonificación de dos puntos porcentuales anuales durante los primeros 24 meses.

Además, el programa contempla períodos de gracia de hasta un año para operaciones de mayor plazo y de hasta seis meses para créditos inferiores a 36 meses. También se permitirá elegir distintos esquemas de amortización, con pagos mensuales, trimestrales o semestrales.

Destrozos en la Costa Atlántica tras el temporal

mar del plata temporal

La asistencia del Banco Nación busca acompañar la recuperación económica de una de las zonas más golpeadas por el temporal, que dejó pérdidas materiales y complicaciones en numerosas actividades comerciales y productivas de la región.

El fenómeno comenzó en la noche del viernes y dejó un escenario complicado marcado por fuertes vientos, lluvias persistentes y un oleaje extremo que provocó inundaciones y destrozos. En las zonas más afectadas se registraron olas de hasta siete metros de altura. El temporal obligó a implementar restricciones preventivas en los puertos y a suspender actividades marítimas por cuestiones de seguridad.

En Monte Hermoso el agua se metió dos cuadras hacia adentro y la luz estuvo cortada en gran parte de la ciudad. En Necochea se registraron ráfagas de viento de entre 80 y 85 kilómetros por hora y las autoridades debieron cerrar la Ruta 288 por estar inundada e intransitable. También tuvieron que clausurar la zona de la escollera.

En Miramar, los vientos y el avance del mar también provocaron daños en la infraestructura balnearia. En Mar del Plata, la acumulación de lluvias superó los 100 milímetros en menos de dos días, lo que provocó inundaciones en varios barrios y obligó a realizar rescates de personas atrapadas en vehículos.