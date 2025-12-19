Las palabras de Beto Casella en su último programa por la pantalla de El Nueve: "Puertas que se cierran..."
Luego de pasar dos décadas al aire de ese canal, el conductor cerró un ciclo en medio de la controversia y con un contundente mensaje de despedida.
Fin de ciclo: Beto Casella dijo adiós a "Bendita" por la pantalla de El Nueve, luego de que trascendieran fuertes desacuerdos con las autoridades del canal en el que estuvo alrededor de dos décadas. En su último programa, el conductor dedicó unas palabras a sus televidentes y equipo, explicando nuevamente su salida.
"¿Cuántas cosas pasamos? Gobiernos, creo que fueron 4 o 5 mundiales, la pandemia, por supuesto, que tanto nos marcó y que fue, a ustedes les habrá pasado también compañeros y compañeras... donde más muestras de afecto recibimos hoy todavía", comenzó Beto.
Citando las palabras del público, el conductor dijo: "Yo me acuerdo, en pandemia, que ustedes eran lo único que yo tenía, el único ratito que yo tenía para vaciar la cabeza, distraerme y reírme un poquito en medio de tanto drama, de no poder salir de mi casa. Mucha gente que te dice, por lo menos personalmente, gracias porque no tengo ya mi viejita, pero era los únicos que la hacían reír", recordó.
Y agregó, con nostalgia: "Los programas de tele tienen eso, ¿no? Cuando se meten en la casa se convierten en una compañía de cada noche, se convierten en costumbre, en rutina, cenar, quizá no concebís cenar con otra cosa que no sea Bendita, por lo menos lo que le pasó a mucha gente".
Su despedida a la pantalla de El Nueve
"Y bueno, nada más que agradecimiento. Yo tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay ningún reclamo para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien. Agradecimiento para mis compañeros y compañeras", manifestó, visiblemente emocionado.
Y añadió: "Bueno, puertas que se cierran, puertas que se abren, por ahí para progresar, para cambiar de aire. Algunas de las personas que me acompañan hoy, me van a seguir acompañando el año que viene, algunos se quedan acá, y mi corazoncito acá lo voy a tener siempre, y voy a querer que les vaya bien".
"Antes que nada, agradecimiento a ustedes, porque el programa podría durar tres meses si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto 20 años", cerró su agradecimiento.
