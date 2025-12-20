ANSES: el aumento para los jubilados que fue confirmado para enero 2026

A raíz de la inflación de noviembre del 2,47% anunciada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó que los programas de enero del 2026 tendrán un incremento debido a la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es que los jubilados, pensionados y beneficios de asignaciones sociales no pierdan poder adquisitivo.