Mar del Plata: dos deportistas quedaron atrapados en el mar durante el fuerte temporal
Los hombres ingresaron al agua en plena ciclogénesis para practicar parawing y debieron ser auxiliados por Prefectura tras quedar a la deriva.
El intenso temporal que golpeó a gran parte de la Costa Atlántica bonaerense durante el fin de semana dejó escenas de enorme preocupación en distintas ciudades. Calles anegadas, caída de árboles, ráfagas violentas y olas gigantes formaron parte de un panorama climático que mantuvo en alerta a toda la región. Sin embargo, uno de los episodios más delicados se produjo en Mar del Plata, donde dos hombres debieron ser rescatados en medio del mar tras quedar atrapados durante el pico de la ciclogénesis.
El hecho ocurrió cuando los deportistas, de 47 y 53 años, decidieron ingresar al agua para realizar una práctica de parawing pese a las advertencias emitidas por las autoridades marítimas y meteorológicas. Las condiciones eran extremadamente adversas: fuertes ráfagas de viento, oleaje intenso y corrientes peligrosas complicaban cualquier tipo de navegación o actividad recreativa.
Según trascendió, ambos hombres se alejaron de la costa utilizando tablas especiales, pero rápidamente perdieron el control debido al empeoramiento del clima y quedaron a la deriva. La situación comenzó a generar preocupación cuando desde un club náutico advirtieron que no podían regresar por sus propios medios. Fue entonces cuando un empleado del lugar dio aviso al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Mar del Plata. A partir de esa alerta, Prefectura Naval Argentina activó de inmediato un operativo de emergencia para intentar localizarlos antes de que las condiciones empeoraran aún más.
El despliegue incluyó una embarcación semirrígida preparada para maniobras rápidas y patrulleros terrestres que siguieron el operativo desde distintos sectores de la costa. Durante varios minutos la tensión fue absoluta, ya que el temporal seguía castigando con violencia la zona marítima y la visibilidad no era la mejor. Finalmente, tras una compleja maniobra, los rescatistas lograron alcanzar a los dos deportistas y ponerlos a salvo.
A pesar del enorme riesgo al que estuvieron expuestos, ambos se encontraban en buen estado general y no necesitaron asistencia médica una vez que regresaron a tierra firme. Sin embargo, el operativo no terminó con el rescate. Los efectivos de Prefectura también tuvieron que afrontar un regreso muy complicado debido a la fuerza del viento y al tamaño de las olas, que seguían impactando con intensidad sobre la costa marplatense.
Las autoridades remarcaron que la situación puso en peligro no solo la vida de quienes ingresaron al mar, sino también la del personal encargado de asistirlos. Por ese motivo, se resolvió avanzar con una denuncia formal contra ambos deportistas por incumplir las restricciones de navegación vigentes durante el temporal y por haber desobedecido las recomendaciones de seguridad emitidas por los organismos oficiales.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, donde ya se ordenó tomar declaración a los involucrados y avanzar con las actuaciones correspondientes. Desde distintos sectores vinculados a la seguridad marítima insistieron en la necesidad de respetar las prohibiciones cuando existen alertas meteorológicas extremas, especialmente en situaciones de ciclogénesis, donde las condiciones cambian rápidamente y pueden resultar letales.
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