Mar del Plata: dos deportistas quedaron atrapados en el mar durante el fuerte temporal

El despliegue incluyó una embarcación semirrígida preparada para maniobras rápidas y patrulleros terrestres que siguieron el operativo desde distintos sectores de la costa. Durante varios minutos la tensión fue absoluta, ya que el temporal seguía castigando con violencia la zona marítima y la visibilidad no era la mejor. Finalmente, tras una compleja maniobra, los rescatistas lograron alcanzar a los dos deportistas y ponerlos a salvo.

A pesar del enorme riesgo al que estuvieron expuestos, ambos se encontraban en buen estado general y no necesitaron asistencia médica una vez que regresaron a tierra firme. Sin embargo, el operativo no terminó con el rescate. Los efectivos de Prefectura también tuvieron que afrontar un regreso muy complicado debido a la fuerza del viento y al tamaño de las olas, que seguían impactando con intensidad sobre la costa marplatense.

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Las autoridades remarcaron que la situación puso en peligro no solo la vida de quienes ingresaron al mar, sino también la del personal encargado de asistirlos. Por ese motivo, se resolvió avanzar con una denuncia formal contra ambos deportistas por incumplir las restricciones de navegación vigentes durante el temporal y por haber desobedecido las recomendaciones de seguridad emitidas por los organismos oficiales.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, donde ya se ordenó tomar declaración a los involucrados y avanzar con las actuaciones correspondientes. Desde distintos sectores vinculados a la seguridad marítima insistieron en la necesidad de respetar las prohibiciones cuando existen alertas meteorológicas extremas, especialmente en situaciones de ciclogénesis, donde las condiciones cambian rápidamente y pueden resultar letales.

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