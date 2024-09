Alquileres en la Ciudad: cuáles son los barrios más baratos y más caros

En tanto, otro dato que se desprende, es que los departamentos más chicos son los que mayor incremento tienen, un monoambiente de 40 m2 se alquila en $407.026 por mes, mientras que uno de tres ambientes, de 70 m2, se puede conseguir por $656.551.

Asimismo sobre valores de los departamentos publicados en dólares, si bien durante los dos primeros meses de 2024 tuvieron una tendencia alcista, a partir de julio se alcanzó a un equilibrio y el 88% de los barrios registró una caída en los precios medios de alquiler.

En San Telmo hay una caída del 20% en los precios a nivel interanual y un departamento se alquila por U$S 702 mensuales; le siguen San Nicolás, con un precio medio de U$S 594 por mes, un 19% menos que hace un año; y Balvanera, con un precio medio de U$S 537 mensuales, un 18% menos que el mismo mes del 2023.

alquileres.jpg Alquileres impagables

Ranking de los barrios más económicos para alquilar un dos ambientes son:

Lugano: $320.165 por mes.

Floresta: $409.994 por mes

Mataderos: $413.039 por mes

Parque Avellaneda: $413.039

Liniers: $419.456

Monte Castro: $439.878

Villa Luro: $455.760

Villa Devoto: $464.595

Paternal: $478.392

Parque Chas: $506.228

Los tres barrios con los alquileres más caros son:

Palermo: $534.806 por mes

Núñez: $537.217 por mes

Puerto Madero: $1.019.112 por mes