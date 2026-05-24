ANSES: el bono de casi $650.000 que estará disponible a partir de junio
El organismo gubernamental confirmó el aumento del 3,4%. Descubrí cuánto cobran los beneficiarios este mes sumando la Tarjeta Alimentar y otros adicionales.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
ANSES pagará un bono superior a $ 650.000 por única vez
ANSES actualizó para junio los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU). Se trata de la ayuda económica que se entrega por única vez a familias que hayan celebrado el nacimiento de un hijo, adopción o matrimonio.
Uno de las prestaciones más destacadas corresponde al refuerzo por adopción, que pasará el próximo mes a cobrarse $ 492.366 a $ 505.070.
Además, los titulares de este extra también recibirán la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este marco, el monto para las familias con un hijo será de $ 115.968.
Aquellas familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior. En esos casos, el monto total de la AUH será de $ 144.960.
Por lo que quienes cobren las dos prestaciones (Asignación por Adopción y la AUH) y además hayan presentado la libreta cobrarán un total de $ 650.030 en junio.
Asignación Familiar por Adopción: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita para poder cobrar
El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse de manera presencial o digital. Si se decide realizarlo de forma presencial, hay que seguir estos pasos:
- Juntar la documentación detallada más arriba,
- Solicitar un turno en ANSES,
- Presentarse a la oficina asignada,
- Dar seguimiento al trámite.
Los grupos que pueden solicitar estos bonos son:
- Personas en relación de dependencia y monotributistas.
- Titulares del Fondo de Desempleo.
- Beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez.
- Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de la AUH y/o Asignación por Embarazo.
Cómo solicitar la Libreta de la AUH
A continuación, te contamos el paso a paso para realizar el trámite correctamente desde la plataforma Mi ANSES, sin demoras ni complicaciones:
- Ingresá a Mi con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
- Entrá en la sección “Hijos” > “Libreta AUH” y verificá que los datos de tus hijos o hijas estén completos.
- Si falta información, hacé clic en “Generar Libreta” para descargar el formulario o recibirlo por correo electrónico.
- Imprimí el formulario en buena calidad (letra clara y sin manchas).
- Llevá la libreta al centro de salud o a la escuela para que sea completada, firmada y sellada por la institución correspondiente.
- Sacá una foto nítida del formulario completo. Es importante que se vean las cuatro esquinas, que esté tomada con buena luz y sobre una superficie plana. El archivo debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.
- Volvé a ingresar a Mi ANSES, dirigite a “Subir Libreta AUH” y cargá la imagen.
- Una vez que el envío sea exitoso, ANSES te enviará un correo de confirmación indicando que la presentación fue realizada correctamente.
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