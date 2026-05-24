ANSES: el bono de casi $650.000 que estará disponible a partir de junio

Además, los titulares de este extra también recibirán la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este marco, el monto para las familias con un hijo será de $ 115.968.

Aquellas familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior. En esos casos, el monto total de la AUH será de $ 144.960.

Por lo que quienes cobren las dos prestaciones (Asignación por Adopción y la AUH) y además hayan presentado la libreta cobrarán un total de $ 650.030 en junio.

Asignación Familiar por Adopción: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita para poder cobrar

El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse de manera presencial o digital. Si se decide realizarlo de forma presencial, hay que seguir estos pasos:

Juntar la documentación detallada más arriba,

Solicitar un turno en ANSES,

Presentarse a la oficina asignada,

Dar seguimiento al trámite.

Los grupos que pueden solicitar estos bonos son:

Personas en relación de dependencia y monotributistas.

Titulares del Fondo de Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez.

Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la AUH y/o Asignación por Embarazo.

Cómo solicitar la Libreta de la AUH

A continuación, te contamos el paso a paso para realizar el trámite correctamente desde la plataforma Mi ANSES, sin demoras ni complicaciones: