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ANSES: el bono de casi $650.000 que estará disponible a partir de junio

Economía

El organismo gubernamental confirmó el aumento del 3,4%. Descubrí cuánto cobran los beneficiarios este mes sumando la Tarjeta Alimentar y otros adicionales.

El bono de casi $650.000 que estará disponible a partir de junio.

El bono de casi $650.000 que estará disponible a partir de junio.

La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.

El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.

ANSES pagará un bono superior a $ 650.000 por única vez

ANSES actualizó para junio los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU). Se trata de la ayuda económica que se entrega por única vez a familias que hayan celebrado el nacimiento de un hijo, adopción o matrimonio.

Uno de las prestaciones más destacadas corresponde al refuerzo por adopción, que pasará el próximo mes a cobrarse $ 492.366 a $ 505.070.

Además, los titulares de este extra también recibirán la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este marco, el monto para las familias con un hijo será de $ 115.968.

Aquellas familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior. En esos casos, el monto total de la AUH será de $ 144.960.

Por lo que quienes cobren las dos prestaciones (Asignación por Adopción y la AUH) y además hayan presentado la libreta cobrarán un total de $ 650.030 en junio.

Asignación Familiar por Adopción: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita para poder cobrar

El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse de manera presencial o digital. Si se decide realizarlo de forma presencial, hay que seguir estos pasos:

  • Juntar la documentación detallada más arriba,
  • Solicitar un turno en ANSES,
  • Presentarse a la oficina asignada,
  • Dar seguimiento al trámite.

Los grupos que pueden solicitar estos bonos son:

  • Personas en relación de dependencia y monotributistas.
  • Titulares del Fondo de Desempleo.
  • Beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez.
  • Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Titulares de la AUH y/o Asignación por Embarazo.

Cómo solicitar la Libreta de la AUH

A continuación, te contamos el paso a paso para realizar el trámite correctamente desde la plataforma Mi ANSES, sin demoras ni complicaciones:

  • Ingresá a Mi con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
  • Entrá en la sección “Hijos” > “Libreta AUH” y verificá que los datos de tus hijos o hijas estén completos.
  • Si falta información, hacé clic en “Generar Libreta” para descargar el formulario o recibirlo por correo electrónico.
  • Imprimí el formulario en buena calidad (letra clara y sin manchas).
  • Llevá la libreta al centro de salud o a la escuela para que sea completada, firmada y sellada por la institución correspondiente.
  • Sacá una foto nítida del formulario completo. Es importante que se vean las cuatro esquinas, que esté tomada con buena luz y sobre una superficie plana. El archivo debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.
  • Volvé a ingresar a Mi ANSES, dirigite a “Subir Libreta AUH” y cargá la imagen.
  • Una vez que el envío sea exitoso, ANSES te enviará un correo de confirmación indicando que la presentación fue realizada correctamente.

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