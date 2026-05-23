La UIA celebró la baja de retenciones para los sectores automotriz, petroquímico y del caucho

El pedido a gobernadores e intendentes

Más allá de la celebración, la UIA volvió a traer un reclamo vigente del sector —y en acuerdo con Nación— sobre la necesidad de que el proceso de rebaja de impuestos se extienda a todos los niveles del Estado.

"En este sentido, la competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado. Así como el Gobierno nacional avanza en la reducción de impuestos distorsivos sobre la producción y las exportaciones, resulta fundamental que provincias y municipios acompañen este proceso, revisando la carga tributaria que afecta a las empresas en cada jurisdicción", sentenciaron en el comunicado.

Anteriormente, Caputo había mantenido una reunión con las principales autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar con una reducción de impuestos para mejorar la competitividad del sector productivo.

Mantuvimos una reunión muy productiva junto al secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83, el presidente de la @UIAok, Martín Rappallini, y autoridades de la entidad.

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Dialogamos sobre la necesidad de seguir desarrollando el mercado de capitales para reducir el costo… pic.twitter.com/Z3JU0aITpG — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 19, 2026

Del encuentro también participó el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, junto al presidente de la UIA, Martín Rappallini, y otros representantes de la entidad empresaria.

Allí, el funcionario aseguró que hubo coincidencias respecto al rol que deberían asumir provincias y municipios en el proceso de reducción de la carga tributaria: "Coincidimos también en la importancia de que provincias y municipios acompañen el esfuerzo de Nación bajando impuestos y tasas, que son la carga mayor en la cadena productiva, y seguir reduciendo así el costo argentino", señaló Caputo en una publicación realizada en X.