Aluar compró parte de las instalaciones de Fate antes del cierre de la fábrica de neumáticos

Por ahora no hubo precisiones sobre el destino del resto del predio industrial, una instalación de más de 157.000 metros cuadrados ubicada en un terreno de 40 hectáreas, con capacidad productiva superior a 5 millones de cubiertas por año.

El cierre de Fate

Este miércoles 18 de febrero, la planta de neumáticos FATE anunció el cierre definitivo de su planta de San Fernando. se anunció la compra del 30% del terreno de Fate.

Entre los principales argumentos del cierre de la empresa de neumáticos aparece la fuerte competencia ante la apertura de importaciones. "Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", señalaron desde la empresa.

La empresa subrayó su liderazgo industrial en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

“Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”, remarcaron.

Luego de que Fate anuncie su cierre definitivo y el despido de más de 900 trabajadores, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo comandada por Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria suspendiendo por 15 días los despidos en la empresa, tras una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

En un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se menciona que "durante dicho plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto yabstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el Ministerio".