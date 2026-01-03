ANSES 2026: qué es lo que sucederá con la Libreta AUH

Niños y adolescentes de 5 a 18 años : para este grupo, la certificación de escolaridad es obligatoria. Al no existir un cruce automático universal de datos educativos en todas las jurisdicciones, la Libreta es el único documento que garantiza la continuidad del cobro.

Casos sin registro de salud : menores de 4 años cuyos controles médicos no hayan sido cargados correctamente en el sistema sanitario nacional.

Cobro del 20% retenido históricamente: el nuevo sistema rige hacia adelante. Para cobrar las retenciones acumuladas durante los meses previos a la nueva normativa, todos los beneficiarios sin excepción deben presentar la Libreta para liquidar ese saldo.

Cómo realizar el trámite y hasta cuando hay tiempo

El organismo estableció el 31 de diciembre de 2025 como la fecha tope para completar este trámite, que puede hacerse de manera online desde la plataforma Mi ANSES o en forma presencial en las oficinas de ANSES, sin necesidad de sacar turno previo.

Es importante señalar que si el trámite no se realiza antes de ese límite, el dinero retenido a lo largo del año no se paga y queda automáticamente cancelado.