ANSES 2026: qué es lo que sucederá con la Libreta AUH
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el plazo límite para presentar los documentos solicitados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y así cobrar el 20% retenido durante todo el año. Algunos beneficiarios de este programa del organismo podrán recibir montos que superan los $600.000 antes de fin de año.
Los padres deben presentar la Libreta AUH para demostrar que los niños están escolarizados, cuentan con el programa de vacunación y cumplen con los controles de salud. Este proceso se puede completar de forma online o presencial.
Quienes ya no podrán presentar la Libreta
El beneficio de la “verificación automática” (y por ende, el cobro del 100% mensual sin trámites) alcanza exclusivamente a los niños de hasta 4 años inclusive.
El Ministerio de Salud cruza datos directamente con ANSES para validar el calendario de vacunación y los controles médicos. Si el sistema detecta que el niño está al día, el pago se libera totalmente. No obstante, si por algún error administrativo los datos no se cruzan, incluso estos padres deberán presentar la documentación manualmente para evitar la suspensión.
Los grupos que deberán presentarla obligatoriamente
Para el resto de los beneficiarios, nada ha cambiado: la presentación de la Libreta sigue siendo un requisito indispensable en los siguientes casos:
-
Niños y adolescentes de 5 a 18 años: para este grupo, la certificación de escolaridad es obligatoria. Al no existir un cruce automático universal de datos educativos en todas las jurisdicciones, la Libreta es el único documento que garantiza la continuidad del cobro.
Casos sin registro de salud: menores de 4 años cuyos controles médicos no hayan sido cargados correctamente en el sistema sanitario nacional.
Cobro del 20% retenido históricamente: el nuevo sistema rige hacia adelante. Para cobrar las retenciones acumuladas durante los meses previos a la nueva normativa, todos los beneficiarios sin excepción deben presentar la Libreta para liquidar ese saldo.
Cómo realizar el trámite y hasta cuando hay tiempo
El organismo estableció el 31 de diciembre de 2025 como la fecha tope para completar este trámite, que puede hacerse de manera online desde la plataforma Mi ANSES o en forma presencial en las oficinas de ANSES, sin necesidad de sacar turno previo.
Es importante señalar que si el trámite no se realiza antes de ese límite, el dinero retenido a lo largo del año no se paga y queda automáticamente cancelado.
- Entrar a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección vinculada a los hijos y elegir la opción correspondiente a la Libreta AUH para verificar los datos del menor.
- Generar y bajar el formulario que emite el sistema.
- Imprimir el documento y hacerlo completar por la escuela y el centro de salud correspondiente.
- Tomar una imagen nítida del formulario completo en formato JPG (con un peso máximo de 3 MB).
- Volver a ingresar a Mi ANSES y cargar el archivo para que comience el proceso de control y aprobación.
