ANSES: las fechas en las que se otorgarán los bonos de las Becas Progresar
Este programa buscar ayudar de manera económica a los estudiantes jóvenes. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Este programa está destinado a jóvenes estudiantes de carreras universitarias y terciarias que se encuentren en pleno proceso de aprendizaje. Por otro lado, se estima que alcanza a más de un millón de personas en todo el país.
Requisitos actualizados para inscribirse
Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 16 y 24 años, con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería.
- Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.
- Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.
Por su parte, el proceso de inscripción es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.
Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.
Calendario de cobro Progresar de diciembre 2025
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre
- DNI terminados 4 y 5: miércoles 17 de diciembre
- DNI terminados 6 y 7: jueves 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre
