ANSES activa un adicional de $322.000: la fecha clave para cobrarlo

Los requisitos para acceder

Está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013. Ellos deberán cumplir con ciertas condiciones, dependiendo de cada tipo de empleo:

Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

Trabajadores de construcción: Están comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley N°25.371 y deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

Calendario de pagos de septiembre

ANSES confirmó que los pagos de la prestación por desempleo comienzan el 19 de septiembre, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

De esta forma, ANSES busca acompañar a los trabajadores desempleados con un refuerzo económico mientras se reinsertan en el mercado laboral.