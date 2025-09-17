ANSES activa un adicional de $322.000: la fecha clave para cobrarlo
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos usuarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
Se confirmó un bono correspondiente a un grupo determinado que cumpla con ciertos requisitos. Está regulada por la Ley de Empleo y su objetivo es acompañar a los trabajadores mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
La Prestación por Desempleo es una ayuda económica mensual que brinda ANSES a aquellas personas que fueron desvinculadas de su empleo sin justa causa, o que enfrentan el fin de un contrato laboral bajo determinadas condiciones.
De cuánto es la Prestación por Desempleo
El monto mínimo de la prestación por desempleo pasó a ser de $161.000, mientras que el máximo alcanza los $322.000. Se calculan según los ingresos y meses trabajados durante los últimos 3 años, siempre y cuando se trate de períodos aportados. Por otro lado, los trabajadores mayores a 45 años cobran durante 6 meses más.
El organismo gestionará la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Gracias a ella, los beneficiarios deberán acercarse a retirar el dinero por ventanilla en una sucursal bancaria, donde se les entregará la tarjeta de débito para operar a través de los cajeros automáticos.
Los requisitos para acceder
Está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013. Ellos deberán cumplir con ciertas condiciones, dependiendo de cada tipo de empleo:
- Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.
- Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.
- Trabajadores de construcción: Están comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley N°25.371 y deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.
Calendario de pagos de septiembre
ANSES confirmó que los pagos de la prestación por desempleo comienzan el 19 de septiembre, según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
De esta forma, ANSES busca acompañar a los trabajadores desempleados con un refuerzo económico mientras se reinsertan en el mercado laboral.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario