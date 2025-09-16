ANSES: la nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH que supera los 3 millones de pesos

En ambos casos, los beneficiarios pueden elegir plazos de entre 12 y 72 meses, lo que permite adaptar la cuota mensual a cada presupuesto familiar.

La acreditación del dinero se realiza en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Esto significa que, a diferencia de otras líneas crediticias más burocráticas, el acceso al dinero es prácticamente inmediato una vez aprobada la solicitud.

Cómo solicitar el crédito de ANSES

Banco Provincia

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos” y acceder al simulador.

Indicar el monto y plazo de devolución.

Confirmar la solicitud digitalmente.

Esperar la acreditación en la cuenta, que demora hasta 48 horas hábiles.

Banco Nación