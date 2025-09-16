MinutoUno

ANSES: la nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH que supera los 3 millones de pesos

Descubrí cómo utilizar el simulador del Banco Provincia para calcular préstamos con plazos de hasta 72 meses y tasa fija.

Una nueva línea de Creditos para jubilados y AUH que supera los 3 millones de pesos.

El Banco Provincia pone a disposición de los beneficiarios de ANSES, como titulares de AUH, jubilados, SUAF y otras prestaciones, un práctico simulador online para calcular créditos personales. Esta herramienta permite elegir el monto deseado, el plazo de pago de hasta 72 meses y consultar el valor estimado de la cuota mensual, la tasa de interés y todos los detalles.

Para facilitar la planificación financiera, las entidades habilitaron un simulador online que permite calcular la cuota mensual, el plazo de devolución y el ingreso mínimo requerido. Así, cada persona puede saber de antemano cuánto pagará y si cumple con los requisitos antes de confirmar la operación.

En el caso de Banco Provincia, los préstamos llegan hasta $2.500.000, mientras que Banco Nación habilitó un tope de $3.000.000. Ambos ofrecen plazos de devolución de hasta 72 meses y acreditación en un máximo de 48 horas hábiles.

Créditos de hasta $3.000.000

La principal diferencia entre las entidades radica en los montos máximos disponibles:

  • Banco Provincia: ofrece préstamos de hasta $2.500.000.

  • Banco Nación: habilitó un tope más alto, de $3.000.000.

En ambos casos, los beneficiarios pueden elegir plazos de entre 12 y 72 meses, lo que permite adaptar la cuota mensual a cada presupuesto familiar.

La acreditación del dinero se realiza en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Esto significa que, a diferencia de otras líneas crediticias más burocráticas, el acceso al dinero es prácticamente inmediato una vez aprobada la solicitud.

Cómo solicitar el crédito de ANSES

Banco Provincia

  • Ingresar al home banking con usuario y clave.

  • Seleccionar la opción “Préstamos” y acceder al simulador.

  • Indicar el monto y plazo de devolución.

  • Confirmar la solicitud digitalmente.

  • Esperar la acreditación en la cuenta, que demora hasta 48 horas hábiles.

Banco Nación

  • Acceder al home banking o aplicación móvil.

  • Ir a la sección “Préstamos personales”.

  • Completar el simulador con el monto y el plazo deseado.

  • Confirmar la operación con clave digital.

  • Recibir la acreditación en un plazo de 24 a 48 horas.

