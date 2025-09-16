ANSES: qué sucederá en octubre con las jubilaciones y el bono de $70.000

Qué pasará con el bono de $70.000

La ANSES confirmó el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, destinado a garantizar un ingreso mínimo de $396.304,88 y proteger a los sectores más vulnerables frente a la inflación.

Con el bono, los montos quedan así: jubilación mínima $396.304,88; Pensión Universal del Adulto Mayor $331.016,96; Pensión No Contributiva $298.381,85. Quienes perciban más que la mínima pero menos del piso recibirán un pago proporcional. Los haberes máximos no reciben este refuerzo. Esta medida busca equilibrar la economía de los beneficiarios, asegurando que los aumentos de precios no erosionen su poder adquisitivo.