AUH: cómo reclamar el extra de $50.000 que se cobra en septiembre

En septiembre de 2025, pueden acceder al beneficio:

Titulares de AUH con hijos hasta 17 años

AUH por discapacidad

Madres de siete hijos o más con PNC

Embarazadas a partir del tercer mes de gestación

La Tarjeta Alimentar se complementa con otros programas de ANSES, como la AUH, que otorga un pago mensual de $115.087 por hijo (neto $92.070 tras retenciones), y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, de $42.162 para familias con niños menores de tres años. Esta combinación de beneficios permite a las familias acceder a recursos económicos y nutricionales, reforzando la protección social y mejorando la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.

Quiénes cobran el extra de $50.000

En la AUH por discapacidad, el monto bruto es de $374.744, con un pago neto de $299.795 tras retenciones. Este refuerzo se complementa con la Tarjeta Alimentar y otros programas alimentarios de ANSES, ofreciendo un apoyo económico y nutricional adicional para las familias beneficiarias.