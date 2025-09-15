AUH: cómo reclamar el extra de $50.000 que se cobra en septiembre
ANSES anunció un pago acumulado de $50.000 para titulares de la AUH, detallando quiénes acceden al beneficio y cómo se efectúa la acreditación.
En septiembre de 2025, ANSES puso en marcha un esquema de pagos actualizado junto con un refuerzo económico que alcanzará a millones de beneficiarios. Entre ellos, los titulares de la AUH recibirán un extra acumulado de aproximadamente $50.000, que se suma al pago mensual habitual.
Este beneficio se complementa con otros programas, como el Complemento Leche del Plan 1000 Días, reforzando la asistencia a las familias. Además, ANSES confirmó que jubilados, pensionados y quienes perciben otras prestaciones sociales también recibirán aumentos y bonos durante septiembre, garantizando un alivio adicional y contribuyendo al bienestar de distintos sectores de la población. Este pago refuerza el compromiso del organismo con la protección social.
Cómo se reclama el extra de la AUH
La Tarjeta Alimentar es un programa del Ministerio de Capital Humano, gestionado por ANSES, que busca garantizar el acceso a alimentos esenciales para familias con hijos menores de 17 años, embarazadas desde el tercer mes de gestación y personas con AUH por discapacidad. El objetivo del programa es fortalecer la seguridad alimentaria y asegurar que los niños y niñas reciban la nutrición necesaria para un crecimiento saludable.
Los montos de la Tarjeta Alimentar son:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
En septiembre de 2025, pueden acceder al beneficio:
- Titulares de AUH con hijos hasta 17 años
- AUH por discapacidad
- Madres de siete hijos o más con PNC
- Embarazadas a partir del tercer mes de gestación
La Tarjeta Alimentar se complementa con otros programas de ANSES, como la AUH, que otorga un pago mensual de $115.087 por hijo (neto $92.070 tras retenciones), y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, de $42.162 para familias con niños menores de tres años. Esta combinación de beneficios permite a las familias acceder a recursos económicos y nutricionales, reforzando la protección social y mejorando la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.
Quiénes cobran el extra de $50.000
En la AUH por discapacidad, el monto bruto es de $374.744, con un pago neto de $299.795 tras retenciones. Este refuerzo se complementa con la Tarjeta Alimentar y otros programas alimentarios de ANSES, ofreciendo un apoyo económico y nutricional adicional para las familias beneficiarias.
