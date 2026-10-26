PNC por invalidez en ANSES: los motivos de suspensión y el paso a paso para reactivar el cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en coordinación técnica con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ratificó los criterios normativos que habilitan la suspensión transitoria o la baja definitiva de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, una prestación mensual no contributiva dirigida a personas con problemas graves de salud que impiden el desempeño en el mercado de trabajo formal.